Δείτε πότε θα πληρωθείτε Δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις, οι κατηγορίες και τι ισχύει για την κάθε μία ξεχωριστά

Όπως γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου που θα αποτυπώνουν την ετήσια αύξηση 2.4%. Οι οριστικές ημερομηνίες θα αποφασιστούν στο ΔΣ του ΕΦΚΑ στις 11 του μηνός. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια να δοθούν ίσως μια μέρα νωρίτερα για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να κάνουν τις γιορτινές αγορές την Κυριακή 21 του μηνός που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου. Ειδικότερα θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Δώρο Χριστουγέννων

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα επειδή η 21η Δεκεμβρίου, που σύμφωνα με το νόμο είναι η ημερομηνία καταβολής του Δώρου πέφτει Κυριακή και η 20η Δεκεμβρίου Σάββατο, το δώρο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Το δώρο για το μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα ανέρχεται μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας, στα 916.67 ευρώ ενώ ο υπάλληλος που αμείβεται με 1000 ευρώ θα λάβει 1041.67.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Το δώρο Χριστουγέννων οφείλεται ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος (π.χ. με διατακτικές για σούπερ μάρκετ) αλλά μόνο σε χρήμα (με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου).

Η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν να υποβάλουν μήνυση είτε μέσω δικηγόρου είτε μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας είτε απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες το δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ θα καταβληθεί 17 Δεκεμβρίου 2025 σε χιλιάδες ανέργους. Το ποσό υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια επιδότησης ανεργίας και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το Δώρο αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.

Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις όπου η επιδότηση ανεργίας διήρκεσε μικρότερο διάστημα, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.

Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

