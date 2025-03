Δέκα τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στη Γαλλία ΦΩΤΟ

Στους 10 τόνους ανέρχεται η ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο λιμάνι της Δουνκέρκης (βόρεια), ένα ρεκόρ στη μητροπολιτική Γαλλία, μετέδωσε την Τετάρτη 5/3/2025 το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο μία πηγή προσκείμενη στην υπόθεση και επιβεβαιώνοντας μία πληροφορία ενός τοπικού ενημερωτικού ιστότοπου.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η κατάσχεση έγινε από τις τελωνειακές αρχές. Οι κατασχέσεις ναρκωτικών, ακόμα και σε μεγάλο όγκο, έχουν πολύ μικρές επιπτώσεις στη διακίνηση, σημειώνουν εντούτοις οι ειδικοί και δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο τμήμα όσων εισέρχονται και κυκλοφορούν πραγματικά στη Γαλλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό παραδέχθηκε και ο ίδιος πως η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία «πλημμύρα» ναρκωτικών και ένα «λευκό τσουνάμι».

France: In a massive seizure, customs officers in Dunkerque confiscated nearly 10 tonnes of cocaine over the weekend, marking a record for metropolitan France. The drugs, originating from South America, were concealed in a shipping container.

The Office anti-stups (OFAST) is… pic.twitter.com/rk3nlg4i2C

— Crime Intel (@WorldCrimeIntel) March 4, 2025