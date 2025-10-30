Δέκα υποτροφίες του ΕΑΠ σε ωφελούμενους του Εθνικού Οργανισμού πρόληψης – αντιμετώπισης εξαρτήσεων

Οι υπότροφοι θα φοιτήσουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ, στο αντικείμενο της επιλογής τους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ανακοινώνουν τη χορήγηση 10 υποτροφιών σε ωφελούμενους-ες του ΕΟΠΑΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Το ΕΑΠ αποτελεί δημόσιο πανεπιστήμιο με αποστολή την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Πέρα από την ακαδημαϊκή και ερευνητική αρτιότητα των προγραμμάτων του, το ΕΑΠ εμφορείται από το ιδεώδες της ανοικτής εκπαίδευσης και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, χωρίς στεγανά και αποκλεισμούς—αρχές που ευθυγραμμίζονται με το κοινωνικό έργο του ΕΟΠΑΕ για ενδυνάμωση, κοινωνική επανένταξη και βιώσιμες προοπτικές ζωής.

Στόχοι της δράσης

• Να διευρυνθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες για ωφελούμενους/ες του ΕΟΠΑΕ

• Να ενισχυθεί η εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη μέσω σπουδών με ευελιξία.

• Να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και κοινωνική συμμετοχή.

• Να καταπολεμηθεί το στίγμα που συνοδεύει την εξάρτηση και ένα εξαρτημένο άτομο ακόμα και μετά την απεξάρτησή του

Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και Πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ,  Αθανάσιος Θεοχάρης δήλωσε: «Η γνώση αποτελεί μοχλό αξιοπρέπειας και αλλαγής. Με την συνεργασία αυτή ενισχύουμε την πρόσβαση των ωφελούμενων του οργανισμού στην εκπαίδευση και τη γνώση, καθώς και συμβάλουμε στην καταπολέμηση του στίγματος. Δέκα συμπολίτες μας θα έχουν την ευκαιρία να χαράξουν μια νέα, σταθερή πορεία στη ζωή τους, με εφόδιο τις σπουδές τους.»
