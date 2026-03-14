Δεκάδες συλλήψεις στο Αμπού Ντάμπι για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορούν στον πόλεμο στο Ιράν

14 Μαρ. 2026 12:57
Pelop News

Στο Αμπού Ντάμπι η αστυνομία συνέλαβε 45 άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων για βιντεοσκόπηση και δημοσίευση υλικού σχετικό με τον πόλεμο στο Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της απαγόρευσης που έχουν επιβάλει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) για την κοινοποίηση μη εξουσιοδοτημένου υλικού που θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κοινοποίηση ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές στα ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μοιράζονται μόνο πληροφορίες από επίσημες πηγές και έχουν δηλώσει ότι η κοινοποίηση οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό, να βλάψει την εθνική ενότητα ή να πυροδοτήσει ένταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα ή και σε ποινή φυλάκισης.

Αυτή την εβδομάδα συνελήφθη ένας Βρετανός τουρίστας στο Ντουμπάι και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού φέρεται να βιντεοσκόπησε πυραύλους που στόχευαν την πόλη. Ο 60χρονος ήταν ένα από τα 21 άτομα που κατηγορήθηκαν βάσει της αυστηρής νομοθεσίας των ΗΑΕ για έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Λέγεται ότι ο άνδρας διέγραψε το βίντεο από το τηλέφωνό του αμέσως μόλις του ζητήθηκε. Ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κάτι κακό.

Στο μεταξύ Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ότι οι εξαγωγές από το νησί Χαργκ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι δραστηριότητες των πετρελαϊκών εταιρειών στον χώρο συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από τα πρακτορεία IRNA και Tasnim News Agency, έρχεται μετά τη δήλωση των ΗΠΑ ότι βομβάρδισαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, προειδοποιώντας ότι οι κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής θα μπορούσαν να γίνουν επόμενος στόχος αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει τα στενά του Ορμούζ.

Το νησί Χαργκ είναι το σημείο από όπου εξάγεται περισσότερο από το 90% του ιρανικού πετρελαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ