«Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων

ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που δεν ήταν υποχρεωτικός ο συγκεκριμένος εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

28 Ιαν. 2026 20:41
Pelop News

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, δεν διέθετε σύστημα lane assist το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις.

Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Ξυλουργίδης σημείωσε ακόμη ότι τα οχήματα του στόλου της εταιρείας παραδίδονται προς ενοικίαση πλήρως ελεγμένα, τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρολογικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν γνώριζε τον προορισμό των επιβατών, καθώς κατά τη μίσθωση ελέγχονται αποκλειστικά τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος.

