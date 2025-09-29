Δεν έχει ξαναγίνει: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο με κλαρκ, τους έπεσε και τράπηκαν σε φυγή!

Αυτό και εάν είναι βγαλμένο από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Λοιπόν δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κλοπών ή απόπειρων όπως στην προκειμένη περίπτωση, τα Λεχαινά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 3-4 άτομα αποπειράθηκαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr οι δράστες προσέγγισαν σε αποθήκη δίπλα στο σπίτι 85χρονου, όπου προφανώς γνώριζαν ότι υπάρχει χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 85χρονος έχει πέσει και πάλι στο πρόσφατο παρελθόν θύμα κλοπής στο σπίτι του, που βρίσκεται δίπλα.

Οι δράστες περίπου στις 5 τα ξημερώματα, μπήκαν στην αποθήκη και με τη χρήση κλαρκ κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο.

Βγαίνοντας από το χώρο της αποθήκης όμως, το κλαρκ τους έπεσε στην αυλή και οι δράστες έγιναν αντιληπτοί με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να τραπούν σε φυγή.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

