«Δεν εγκλωβιστήκαμε. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε», αποκαλυπτικός ο ορειβάτης που διασώθηκε στον Ταΰγετο

Ευτυχώς αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης των οκτώ ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην την κορυφή του Προφήτη Ηλία, στον Ταΰγετο. Ορειβάτης που ήταν στην ομάδα δηλώνει πως «ξέρανε που πηγαίνανε» ενώ ήταν «τυχεροί» και περίμεναν το ελικόπτερο μιάμιση ώρα αλλά «δεν μπορούσε να προσεγγίσει».

«Ό,τι επιλέγει ο καθένας να κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του. Ξέραμε που πηγαίναμε. Είχαμε τις γνώσεις, είχαμε τον εξοπλισμό», είπε ο ορειβάτης που τραυματίστηκε στο MEGA. «Η περιοχή είναι όπως είναι ένα χειμερινό βουνό με το χιόνι του, τον πάγο του. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν εγκλωβιστήκαμε κατά μία έννοια. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε, προχωρούσαμε. Περιμέναμε το ελικόπτερο μιάμιση ώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος όπως λέει να προσεγγίσει», συνεχίζει.

«Πιο πολύ για το θεαθήναι ήρθε το ελικόπτερο και μετά συνεχίσαμε μόνοι μας να κατέβουμε. Κατεβήκαμε το μισό βουνό και ήρθαν και μας βοήθησαν και τα παιδιά από το 112, της ΕΜΑΚ μετά. Μια χαρά ήμασταν, απλά το θέμα ήταν το κρύο. Άμα μέναμε πάνω στο βουνό θα μας “κλαίγανε”», δήλωσε ο ορειβάτης.

«Περπάτημα ήταν»

Από την πλευρά του ο εκπαιδευτής της ομάδας, Γιώργος Βουτυρόπουλος, χαρακτήρισε το σημείο όπου έγινε το ατύχημα «περίεργο» και «παγωμένο». «Ήταν εκεί που δεν έπρεπε να συμβεί», συμπλήρωσε.

«Δεν ήταν αναρρίχηση. Περπάτημα ήταν. Περπάτημα ήταν και απλά ήταν πολύ παγωμένο το συγκεκριμένο σημείο και γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους και δεν μπορούσαν οι άλλοι να συγκρατήσουν την πτώση», είπε ο κ. Βουτυρόπουλος.

