«Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του

Πλέον νέα δεδομένα διαμορφώνονται και νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της επιχείρησης «Ίππαλος» και της εξάρθρωσης της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε τόνους κοκαΐνης μέσω αλιευτικών σκαφών, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων έως του ποσού των 100.000.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό, όπως καταγράφεται ρητά στο σκεπτικό της απόφασης, εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης από τη φερόμενη εγκληματική της δράση, μεταφέροντας πλέον το βάρος της υπόθεσης από το επιχειρησιακό σκέλος στο κρίσιμο μέτωπο του χρήματος.

Η διάταξη στηρίζεται στις προβλέψεις του ν. 4557/2018 και στη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από την υποβλητική αναφορά της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, τον Δεκέμβριο του 2025. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα, με αντικείμενο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών διά θαλάσσης από χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την ευρωπαϊκή επικράτεια, αξιοποιώντας αλιευτικά σκάφη που εμφανίζονταν να εκτελούν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα και εταιρικές δομές που προσέδιδαν νομιμοφάνεια.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται ως το αρχηγικό μέλος και έχει χαρακτηριστεί από τις Αρχές ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ». Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση διατηρούσαν επιχειρηματικές σχέσεις μέσω ενός εκτεταμένου πλέγματος εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονταν κατά περίπτωση ως διαχειριστές, μέτοχοι, πρόεδροι ή νόμιμοι εκπρόσωποι. Μέρος αυτών των εταιρικών σχημάτων εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο για την κάλυψη της παράνομης δραστηριότητας όσο και για την τοποθέτηση εσόδων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με στόχο τη νομιμοποίηση χρηματικών ποσών προερχόμενων από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Αρχή επισημαίνει ότι από την έρευνα προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις πως τα χρηματικά ποσά που αποκτήθηκαν από τη φερόμενη εγκληματική δράση αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και επανεπενδύθηκαν σε οικονομικές δραστηριότητες, είτε απευθείας είτε μέσω συνδεδεμένων εταιρειών, μετατρεπόμενα ενίοτε σε περιουσία μέσω της αγοράς και της ναύλωσης σκαφών, αλλά και μέσω τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Με τη διάταξη διατάσσεται η δέσμευση κάθε περιουσίας και ειδικότερα κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ατομικά ή από κοινού με τρίτους, καθώς και η απαγόρευση ανοίγματος θυρίδων θησαυροφυλακίου. Η δέσμευση επεκτείνεται και σε εταιρικά σχήματα που συνδέονται με τους εμπλεκόμενους και δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια αλιεία, στη διαχείριση και εκμετάλλευση σκαφών, σε ναυτιλιακές υπηρεσίες, αλλά και σε τουριστικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη και ενσωμάτωση παράνομων εσόδων στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δέσμευση υλικών περιουσιακών στοιχείων και ειδικά αλιευτικών σκαφών, για τα οποία απαγορεύεται η εκποίηση ή οποιαδήποτε μεταβίβαση. Στη διάταξη περιλαμβάνονται τα σκάφη «ΣΟΦΙΑ Α», «ΙΩΑΝΝΗΣ», «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ» και «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Για ορισμένα από αυτά καταγράφεται και η οικονομική τους αξία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας και τα συμβόλαια μεταβίβασης: το αλιευτικό «ΙΩΑΝΝΗΣ» εμφανίζεται να έχει αγοραστεί έναντι 200.000 ευρώ, ενώ το «ΣΟΦΙΑ Α» φέρεται να μεταβιβάστηκε το 2023 με τίμημα 11.000 ευρώ. Για τα υπόλοιπα σκάφη δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό στη διάταξη, ωστόσο επισημαίνεται ότι αποτελούν περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και κρίσιμα “εργαλεία” για τη λειτουργία και την επέκταση της δραστηριότητας της οργάνωσης.

