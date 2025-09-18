«Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος

Τόνισε πως είναι τεράστια η ψυχολογική κούραση που νιώθει και χαρακτήρισε αδιανόητο αυτό που πέρασε. «Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας έδωσε κουράγιο και μας στήριξε μέσα στη φυλακή»

«Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
18 Σεπ. 2025 21:13
Pelop News

Μπροστά στις κάμερες έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μαζί με τον 25χρονο φίλο του, που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στις 13 Αυγούστου, στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.

Πάτρα: «Οι θεσμοί απέδειξαν ότι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη» – Οι δικηγόροι των νεαρών για τον «εμπρησμό» στο Γηροκομειό

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως είναι τεράστια η ψυχολογική κούραση που νιώθει και χαρακτήρισε αδιανόητο αυτό που πέρασε. «Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας έδωσε κουράγιο και μας στήριξε μέσα στη φυλακή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες «και το γεγονός πως βρεθήκαμε στη φυλακή, πόσω μάλλον από τη στιγμή που είμαστε αθώοι».

Όπως είπε «δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ. Θα επιστρέψω στον εθελοντισμό, μια αδικία δεν θα την αφήσουμε να περάσει έτσι, θα μείνουμε δυνατοί να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται».

Υπενθυμίζεται πως, αρχικά είχε συλληφθεί από την Αστυνομία ο 25χρονος και στη συνέχεια ο 21χρονος, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους οδηγηθήκαν στις φυλακές στις 19 Αυγούστου.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο ανδρών προσκόμισαν νέα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να αποφασίσει θετικά για την αποφυλάκισή τους, έπειτα από εισήγηση της εισαγγελέως.

Στον 25χρονο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Σημειώνεται πως, πρόσφατα ήρθε στο φως και το δεύτερο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που κατατέθηκε στην ανακρίτρια Πατρών, το οποίο κατέγραψε ότι η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο αποκλείει τα περί εμπρησμού.

Το εν λόγω πόρισμα καταγράφει πως η φωτιά προκλήθηκε από τη λεγόμενη κηλίδωση, δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται πως, και το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ κατέληγε στο συμπέρασμα πως η φωτιά στο Γηροκομείο ξέσπασε από κηλίδωση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ