«Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος

Μπροστά στις κάμερες έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μαζί με τον 25χρονο φίλο του, που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στις 13 Αυγούστου, στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως είναι τεράστια η ψυχολογική κούραση που νιώθει και χαρακτήρισε αδιανόητο αυτό που πέρασε. «Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας έδωσε κουράγιο και μας στήριξε μέσα στη φυλακή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες «και το γεγονός πως βρεθήκαμε στη φυλακή, πόσω μάλλον από τη στιγμή που είμαστε αθώοι».

Όπως είπε «δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ. Θα επιστρέψω στον εθελοντισμό, μια αδικία δεν θα την αφήσουμε να περάσει έτσι, θα μείνουμε δυνατοί να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται».

Υπενθυμίζεται πως, αρχικά είχε συλληφθεί από την Αστυνομία ο 25χρονος και στη συνέχεια ο 21χρονος, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους οδηγηθήκαν στις φυλακές στις 19 Αυγούστου.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο ανδρών προσκόμισαν νέα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να αποφασίσει θετικά για την αποφυλάκισή τους, έπειτα από εισήγηση της εισαγγελέως.

Στον 25χρονο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Σημειώνεται πως, πρόσφατα ήρθε στο φως και το δεύτερο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που κατατέθηκε στην ανακρίτρια Πατρών, το οποίο κατέγραψε ότι η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο αποκλείει τα περί εμπρησμού.

Το εν λόγω πόρισμα καταγράφει πως η φωτιά προκλήθηκε από τη λεγόμενη κηλίδωση, δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται πως, και το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ κατέληγε στο συμπέρασμα πως η φωτιά στο Γηροκομείο ξέσπασε από κηλίδωση.

