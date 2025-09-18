Πάτρα: «Οι θεσμοί απέδειξαν ότι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη» – Οι δικηγόροι των νεαρών για τον «εμπρησμό» στο Γηροκομειό

Η απόφαση του ανακριτή και η εισήγηση της εισαγγελέως οδήγησαν στην αποφυλάκισή τους, γεγονός που οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτηρίζουν νίκη της Δικαιοσύνης και της αναζήτησης της αλήθειας.

18 Σεπ. 2025 17:38
Αίσθημα δικαίωσης σε μερίδα της κοινωνίας έχει φέρει η απόφαση της αποφυλάκισης των δύο νεαρών, ηλικίας 21 και 25 ετών, που κατηγορούνταν για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρας. Η απόφαση του ανακριτή και η εισήγηση της εισαγγελέως οδήγησαν στην αποφυλάκισή τους, γεγονός που οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτηρίζουν νίκη της Δικαιοσύνης και της αναζήτησης της αλήθειας.

Παναγιώτης Σ. Καποτάς: «Η Δικαιοσύνη στέκεται με νηφαλιότητα και ανεξαρτησία»

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Σ. Καποτάς, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στην Πάτρα: «Η πρώτη ανακρίτρια, με τις άμεσες ενέργειές της, ανέδειξε τις ελλείψεις της δικογραφίας και άνοιξε τον δρόμο για την αναζήτηση της αλήθειας, αν και διαφωνήσαμε με την απόφασή της για την προσωρινή κράτηση. Ο σημερινός ανακριτής, με σοβαρότητα και πληρότητα, συνέχισε την έρευνα ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία ευφυώς εντόπισε και η εισαγγελέας στην πρότασή της».

Ο κ. Καποτάς πρόσθεσε ότι τα δικαστήρια της Πάτρας έχουν μακρά φιλελεύθερη παράδοση στην προστασία των δικαιωμάτων και εξέφρασε βεβαιότητα πως αυτή η παράδοση θα επιβεβαιωθεί και με την πλήρη αθώωση των εντολέων του. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε κυβερνητικούς παράγοντες που, όπως είπε, «επικύρωναν δικαστικές αποφάσεις από το TikTok», καλώντας τους ειρωνικά να αναζητήσουν άλλες πλατφόρμες για τις τοποθετήσεις τους.

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος: «Οι θεσμοί απέδειξαν ότι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος στάθηκε στην καθοριστική συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του τεχνικού συμβούλου της υπεράσπισης: «Η σημερινή απόφαση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την παρρησία και την ανεξαρτησία της Πυροσβεστικής, που συνέταξε δύο πορίσματα με υπηρεσιακό θάρρος και επιστημονική επάρκεια. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του κ. Γκουρμπάτση, πρώην υπαρχηγού του Π.Σ., ο οποίος ανέδειξε κρίσιμες τεχνικές παραμέτρους».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, η υπεράσπιση κατέθεσε στοιχεία και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας, με αποτέλεσμα «μέσα σε έναν μήνα η ίδια η Δικαιοσύνη να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση». Όπως υπογράμμισε, το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι θεσμοί, όταν λειτουργούν με σοβαρότητα, «μπορούν να διορθώνουν τα λάθη και να αποδίδουν δικαιοσύνη».
