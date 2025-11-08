«Δεν ισχύουν τα περί 4ου κυττάρου»

Ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Αναστασίου εξηγεί τι συμβαίνει. Καταγγελίες ότι «η περιοχή έχει πληγεί διαχρονικά και παραμένει περιβαλλοντικά ευάλωτη». Ανησυχία κατοίκων για ΧΥΤΑ Ξερόλακκα και εργασίες που εκτελούνται

 

 

08 Νοέ. 2025 18:05
Pelop News

Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται κάτοικοι περιοχών που γειτονεύουν με τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, καθώς τις τελευταίες ημέρες, μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές, έχουν εντοπίσει «ύποπτα» καφέ υγρά να ρέουν στον ποταμό Μείλιχο. Οι ίδιοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι πρόκειται για απόβλητα που προέρχονται από τον ΧΥΤΑ, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων, Θανάση Καραθανασόπουλο, να κάνει λόγο για «μυστικές εργασίες» και προετοιμασία νέου – τέταρτου – κυττάρου στο χώρο της Ξερόλακκας. Οπως δήλωσε: «Απ΄ ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται τέταρτο κύτταρο και κανένας δεν μιλάει.

Μας απαγορεύουν την είσοδο, ενώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε από τον Δήμο ούτε από τον ΣΥΔΙΣΑ. Αν δεν είναι κύτταρο, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς ετοιμάζουν. Αυτή τη φορά θα μας βρουν απέναντί τους».

Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), το «κύτταρο» ή «κυψέλη» είναι η βασική δομική μονάδα που αποτελείται από τα συμπιεσμένα απορρίμματα μιας ημέρας, μαζί με την ημερήσια κάλυψη χώματος. Κάθε τέτοιο «κύτταρο» τοποθετείται δίπλα σε άλλα για να σχηματίσει μια στρώση, και αυτές οι στρώσεις δημιουργούν την ανάπτυξη του ΧΥΤΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», ο κ. Καραθανασόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σβόλη, Φίλιππος Οικονόμου έχουν ήδη συλλέξει δείγματα από τα καφέ υγρά, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση σε πιστοποιημένο εργαστήριο εκτός Πατρών, ώστε να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχάλης Αναστασίου διέψευσε κατηγορηματικά ότι δημιουργείται νέο κύτταρο. Οπως δήλωσε: «Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν αποκλειστικά την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες φωτιές.

Προχωράμε σε παρεμβάσεις και σωληνώσεις για τον έλεγχο του βιοαερίου, όπως προβλέπεται από το σχέδιο αποκατάστασης. Για τη δημιουργία νέου κυττάρου θα απαιτούνταν αποφάσεις του ΣΥΔΙΣΑ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Επομένως, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία».

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι κάτοικοι ζητούν επίσημη ενημέρωση και διαφάνεια για τις παρεμβάσεις που γίνονται στη Ξερόλακκα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή έχει πληγεί διαχρονικά από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και παραμένει περιβαλλοντικά ευάλωτη.
