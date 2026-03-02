«Δεν ήθελε να περιμένει, την παρακαλούσα να μιλήσει», ο Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Σαφώς και τίποτα δεν σκίασε το βασικό μήνυμα των συγκεντρώσεων της 28ης Φεβρουαρίου για την τρίτη επέτειο των Τεμπών –το αίτημα για δικαιοσύνη–, ωστόσο η απουσία της Μαρίας Καρυστιανού από το βήμα στο Σύνταγμα άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων και αντικρουόμενων αφηγήσεων μεταξύ συγγενών θυμάτων για το τι ακριβώς συνέβη την ημέρα της κινητοποίησης.

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, είχε προετοιμάσει ομιλία. Η ίδια, ωστόσο, κατήγγειλε ότι δεν υπήρξε διάθεση από την πλευρά της οργανωτικής επιτροπής να της δοθεί χρόνος. Στον αντίποδα, διαφορετική εικόνα μετέφεραν δύο συγγενείς θυμάτων, ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, οι οποίοι μίλησαν την Κυριακή (01.03.2026) στο Mega, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες –όπως υποστήριξαν– η κ. Καρυστιανού τελικά αποχώρησε.

Ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε ότι παρότρυνε την Μαρία Καρυστιανού να παραμείνει και ανέβει στο βήμα. «Την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Και εκείνη δεν ήθελε, ήθελε να φύγει. Αυτό είναι όλο. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η ίδια. Δηλαδή, όλο αυτό που βγήκε, δεν ξέρω πώς το βγάλανε και γιατί το βγάλανε, αλλά αυτό που της έλεγα εκείνη τη στιγμή: ‘’Μαρία σε παρακαλώ μην φύγεις, ήρθες που ήρθες, κάτσε να μιλήσεις’’. ‘’Όχι’’ λέει, ‘’δεν μπορώ άλλο φεύγω’’. Απλώς δεν ήθελε άλλο να κάτσει. Αυτό, τίποτα άλλο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως η Μαρία Καρυστιανού δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών και της πρότεινε να την καλέσει στο βήμα αμέσως μετά την ομιλία του. Όπως περιέγραψε, όταν πλησίαζε να ολοκληρώσει, δεν την είδε στον χώρο.« Όταν λοιπόν πήγα και τη χαιρέτησα, της είπα ότι επειδή δεν είστε στη λίστα, όταν ανέβω να μιλήσω, μόλις τελειώσω, θα σε καλέσω εγώ στο βήμα. Και μου λέει εντάξει. Όταν πλησίαζε να τελειώσει η ομιλία μου, κοίταξα προς τα εκεί που ήτανε και δεν την είδα πουθενά. Τέλος πάντων τέλειωσα την ομιλία μου, κατέβηκα και ρώτησα εδώ και τον Πάνο και τους άλλους ‘’πού είναι ρε παιδιά η κυρία Καρυστιανού;’’ Έφυγε. Γιατί έφυγε; Κουράστηκε» σημείωσε.

Δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών η Μαρία Καρυστιανού

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής σημείωσε ότι είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος –όπως είπε– του είχε μεταφέρει ότι δεν γνώριζε αν θα έρθει η Μαρία Καρυστιανού και ότι «κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει» λόγω θεμάτων που είχε αναδείξει. «Λίγο πριν φτάσει, επειδή περίμενα και εγώ να την δω εκεί στο φυλασσόμενο χώρο, μίλησα με τον πρόεδρο, με τον κύριο Ασλανίδη. Και τον ρώτησα αν έχει πληροφορίες αν θα ‘ρθει. Και μου είπε δεν ξέρει. Τον ρώτησα αν θα μιλήσει. Μου είπε: “Δεν ξέρει άλλα κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει, λόγω των θεμάτων που έχει κατά καιρούς αναδείξει”. Του είπα ότι αν έρθει δεν μπορείς να εμποδίσεις μία μάνα να μιλήσει. Μου λέει: “Όχι, βεβαίως να μιλήσει”. Κάποια στιγμή είδαμε ότι έφτασε, εκεί χαιρετήθηκε με τον κόσμο. Μου είπε ο κύριος Ασλανίδης ότι δεν είναι στη λίστα των ομιλητών», εξήγησε.

Η διάψευση του Πάνου Ρούτσι

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026, χωρίς να μιλήσει, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι δεν ήθελαν να τοποθετηθεί, παρότι –όπως ανέφερε– είχε ετοιμάσει την ομιλία της. Παράλληλα, ο Πάνος Ρούτσι, με ανάρτησή του, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε ένταση ανάμεσα στον ίδιο και την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

