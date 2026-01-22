Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης, απευθείας στις Βρυξέλλες

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο – δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



