«Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου

Υπό κατάληψη βρίσκεται από χθες το Πρότυπο ΕΠΑΛ Ταύρου, όπου φοιτούσε η 16χρονη που κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Οι συμμαθητές της αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής αλλά και να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της σχολικής διοίκησης μετά το τραγικό περιστατικό.

Σε ανακοίνωση του 15μελούς συμβουλίου, οι μαθητές τονίζουν ότι η κατάληψη αποτελεί «ένδειξη σεβασμού και αγάπης» προς τη συμμαθήτριά τους που «έφυγε τόσο ξαφνικά», αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο, όπως αναφέρουν, η διευθύντρια του σχολείου χειρίστηκε την απώλεια χωρίς την απαιτούμενη ευαισθησία και σεβασμό.

Στην ανακοίνωση περιγράφουν ότι την ημέρα του θανάτου της 16χρονης, είχαν ζητήσει να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμηθεί η μνήμη της, αίτημα που έγινε δεκτό μόνο μετά από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σύντομου λόγου της, η διευθύντρια είχε αναφέρει πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι μαθητές, στις 22 Οκτωβρίου το σχολείο λειτούργησε κανονικά, κάτι που θεωρούν «ένδειξη έλλειψης σεβασμού».

Επιπλέον, χαρακτηρίζουν «προσβλητική και άδικη» τη φράση της διευθύντριας ότι οι μαθητές «εκμεταλλεύονται την κατάσταση», επισημαίνοντας ότι ειπώθηκε σε μια στιγμή βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης. Παράλληλα, εκφράζουν δυσαρέσκεια και για το γεγονός ότι συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που, όπως τονίζουν, «δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο».

«Η κατάληψή μας είναι ένας τρόπος να δείξουμε σεβασμό στη φίλη και συμμαθήτριά μας, αλλά και να ζητήσουμε την αξιοπρέπεια που οφείλεται στη μνήμη της», αναφέρει χαρακτηριστικά το 15μελές του ΠΕΠΑΛ Ταύρου, υπογράφοντας την ανακοίνωση με συγκίνηση αλλά και αγανάκτηση.

