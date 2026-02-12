Δένδιας από ΝΑΤΟ: Ενίσχυση άμυνας και παραγωγής – «Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό»

Δήλωση με επίκεντρο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της παραγωγικής βάσης στον τομέα της άμυνας έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε, η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη τόσο για τη Συμμαχία όσο και για τις δημοκρατίες διεθνώς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής παραγωγής.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη συζήτηση με αυτοπεποίθηση, επικαλούμενος τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της «Ατζέντας 2030» και την ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει η στρατηγική «Ασπίδα του Αχιλλέα». Όπως εξήγησε, η προσέγγιση αυτή καλύπτει πέντε βασικούς τομείς: θάλασσα, ξηρά, αέρα, διάστημα και κυβερνοασφάλεια.

Επισήμανε επίσης ότι οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ και, εάν συνυπολογιστούν συνολικά συναφή κονδύλια, προσεγγίζουν —ή και υπερβαίνουν— το 5%, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής των πολιτών στη διατήρηση αυτής της προσπάθειας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ στο περιθώριο της Συνόδου, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Τούρκος αξιωματούχος δεν βρίσκεται καν στις Βρυξέλλες.

