Δένδιας: Εισήγηση για τέταρτη φρεγάτα Belharra Standard 2++ και αναβάθμιση τριών μονάδων – «Ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προωθεί στη Βουλή τη σύμβαση για την απόκτηση μιας τέταρτης φρεγάτας Belharra σε έκδοση Standard 2++ και την αναβάθμιση των τριών υφιστάμενων μονάδων στο ίδιο επίπεδο. Στο επίκεντρο της εισήγησης είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ άλλων με την ενσωμάτωση νέου πυραύλου κρούζ μεγάλης εμβέλειας (ELSA).

24 Σεπ. 2025 14:04
Pelop News

Προσερχόμενος στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί την κύρωση της σύμβασης για την απόκτηση μιας ακόμη φρεγάτας Belharra σε αναβαθμισμένη έκδοση Standard 2++, καθώς και τη μετατροπή των τριών υφιστάμενων Belharra στο ίδιο επίπεδο ικανότητας. Στην εισήγησή του τον συνόδευε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη Belharra Standard 2++ «την πλέον προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη», επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη έκδοση φέρει δέκα πρόσθετες βελτιώσεις σε σχέση με τον αρχικό τύπο, αποτέλεσμα των πρόσφατων επιχειρησιακών εμπειριών. Ανέφερε ως παράδειγμα την εμπειρία από επιχειρήσεις όπως η «Ασπίδα» στην Ερυθρά Θάλασσα και τις μάχες του πρόσφατου διαστήματος, που οδήγησαν στις τεχνικές αναβαθμίσεις.

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών που τόνισε είναι η δυνατότητα τόσο της νέας φρεγάτας («Θεμιστοκλής») όσο και των αναβαθμισμένων μονάδων να φέρουν πύραυλο κρούζ με εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων — τον πύραυλο ELSA, που περιέγραψε ως «νέα γενιά» naval cruise missile. Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτή η ικανότητα ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ και τις επιλογές προβολής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο κ. Δένδιας απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία καλώντας σε στήριξη: όπως είπε, η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί «εθνική ανάγκη» για την περαιτέρω ισχυροποίηση του ναυτικού. Η πρόταση θα συζητηθεί αναλυτικά στην αρμόδια επιτροπή πριν προωθηθεί στα επόμενα στάδια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Η εισήγηση ανοίγει τη συζήτηση για τις επιχειρησιακές ιδιότητες που θα αποκτήσει το ΠΝ και για το δημοσιονομικό και στρατηγικό πλαίσιο της προμήθειας και των αναβαθμίσεων — ζητήματα που αναμένεται να τεθούν εκτενώς στη Βουλή κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου.
