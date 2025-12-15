Δένδιας: Εκπτωτικό καλάθι για οικογένειες στρατιωτικών

Εκπτωτικό καλάθι για το νοικοκυριό των στρατιωτικών προανήγγειλε ο κ. Νίκος Δένδιας επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι μισθολογικές αυξήσεις που θα ψηφιστούν αρχές του νέου έτους θα ισχύσουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025.

«Ελπίζω το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου αλλά σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις από 13% έως 24% στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα ισχύσουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο 2025» είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο κ. Δένδιας έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις και να διαψεύσει «ανακρίβειες» λέγοντας «κάθε στέλεχος θα παίρνει έως την τελευταία μέρα που υπηρετεί υψηλότερο μισθό από ότι έπαιρνε. Μεγαλύτερη σύνταξη και μεγαλύτερο εφάπαξ. Αν σε αυτές τις αυξήσεις προσθέσετε το αυξημένο επίδομα ευθύνης και διοίκησης θα είναι ακόμα μεγαλύτερες οι αποδοχές».

Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις αντιδράσεις που προκαλεί το προωθούμενο νομοσχέδιο στους υπαξιωματικούς των Ε.Δ. άφησε ανοικτό παράθυρο αλλαγών λέγοντας πως «κανένα νομοσχέδιο δεν είναι γραμμένο σε πέτρα».

Αναφορικά με το «καλάθι» είπε «θα επιχειρήσουμε να ελαφρυνθεί το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας με μείωση τιμών κατά 20%-25% στα προϊόντα που διατίθενται από τα πρατήρια σε σχέση με τις τιμές της αγοράς».

Σε άλλο σημείο ο Υπουργός σημείωσε ότι τα 7 δισ. ευρώ που προβλέπει για την Άμυνα ο κρατικός προϋπολογισμό του 2026 «είναι το τίμημα της προστασίας απέναντι στην υπαρκτή απειλή. Απειλή εκδηλωθείσα από πληθυσμιακά 9 φορές μεγαλύτερη δύναμη και κόστος δαπανών της στα 28,7 δις ευρώ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Αυτό είναι το τίμημα ελευθερίας».

