Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών από το 2026, τι είπε για τα τουρκικά Bayraktar

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» και ανακοίνωσε τη δημιουργία μονάδας 150 εθελοντριών το 2026, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

30 Οκτ. 2025 19:09
Pelop News

Για τις νέες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας μίλησε ο υπουργός Νίκος Δένδιας, στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην πρόθεση του υπουργείου να ξεκινήσει από το 2026 πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, με τη δημιουργία μονάδας 100-150 εθελοντριών, τονίζοντας πως στόχος είναι η ουσιαστικότερη συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στις Ένοπλες Δυνάμεις.
«Το 17% των στελεχών είναι ήδη γυναίκες· βρισκόμαστε κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως η νέα αυτή πρωτοβουλία θα συμβάλει στη δημιουργία υποδομών και κουλτούρας ισότιμης συμμετοχής.

Στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε το αντι-drone σύστημα “Κένταυρος”, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για το «καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης των τουρκικών Bayraktar παγκοσμίως». Όπως ανέφερε, δύο ξένες χώρες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του.

Ο κ. Δένδιας στάθηκε επίσης στη νέα εποχή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι στην πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν εγχώρια παραγόμενα οπλικά συστήματα, μεταξύ αυτών ο «Κένταυρος» και ο «Υπερίων».
Τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για παραγωγή drones ελληνικής τεχνολογίας, με κινητά εργοστάσια που θα συνοδεύουν τις μονάδες του στρατού.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως, παρά τις προσπάθειες προσέγγισης, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν αλλάξει, όπως η στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς και η διατήρηση του casus belli κατά της Ελλάδας.
Όσον αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται όρος ομοφωνίας», αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τη δέσμευσή της για ομόφωνη έγκριση.

Τέλος, τόνισε ότι μέσω της «Ατζέντας 2030» και της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας, η Ελλάδα μπορεί να αντισταθμίσει το δημογραφικό μειονέκτημα έναντι της Τουρκίας, σημειώνοντας πως «η τεχνολογία επιτρέπει τη μόχλευση δυνατοτήτων, ώστε οι αριθμοί να μην αποτελούν το καθοριστικό στοιχείο ισχύος».
