Δένδιας: Εθνική συμμετοχή 25% και μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα

Δένδιας: Εθνική συμμετοχή 25% και μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα
09 Δεκ. 2025 10:20
Σε όλες τις μελλοντικές εξοπλιστικές προμήθειες η Ελλάδα θα απαιτεί τουλάχιστον 25% εθνική συμμετοχή όχι μόνο σε κατασκευαστικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε τα «ελληνικά μυαλά» να μπορούν να εξελίσσουν τα συστήματα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ.

«Η χώρα μας δεν θα αποκτά από εδώ και πέρα κάτι στο οποίο δεν θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%. Δεν αρκεί όμως το 25% υπό-κατασκευαστικό έργο. Επιδιώκουμε συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Παράδειγμα εφαρμογής αυτής της πολιτικής θα είναι η πρόταση που θα καταθέσει στο ΚΥΣΕΑ για την απόκτηση συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού (rocket artillery). «Ο όρος δεν θα είναι απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στο σύστημα, αλλά να μεταφερθεί τεχνογνωσία ώστε να μπορούμε εμείς να το εξελίξουμε. Από πελάτες να γίνουμε στην αρχή συμπαραγωγοί και στο τέλος της ημέρας παραγωγοί», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι στόχος είναι η νέα τεχνογνωσία να οδηγήσει σε εξαγώγιμα προϊόντα, βοηθώντας στην αντιμετώπιση του παθητικού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος χαρακτήρισε την άμυνα «μοχλό καινοτομίας, τεχνολογικής υπεροχής και οικονομικής προόδου» και πρότεινε:

  • Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αμυντικής Βιομηχανίας με μετρήσιμους στόχους
  • Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και επιταχυντές για αμυντικές start-ups
  • Πρακτική ενσωμάτωση της καινοτομίας στα εξοπλιστικά με μέτρηση εγχώριας προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικών δυνατοτήτων

Επισήμανε ακόμη ότι οι ελληνικές αμυντικές νεοφυείς επιχειρήσεις προσελκύουν ακόμη λιγότερα κεφάλαια από τα αντίστοιχα οικοσυστήματα του εξωτερικού και κάλεσε τράπεζες, επενδυτές και Δημόσιο σε συντονισμένη στήριξη.

