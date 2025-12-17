Δένδιας: Εθνική υποχρέωση η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη «μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», με κεντρικό θέμα το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας και ιεραρχίας των μονίμων υπαξιωματικών από τις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τις εκπλήρωση εθνικής υποχρέωσης για την ασφάλεια της χώρας. Επισήμανε ότι το νομοσχέδιο διορθώνει τη λεγόμενη «ανεστραμμένη πυραμίδα», όπου υπάρχει υπερσυσσώρευση ανώτερων βαθμών και έλλειψη νεότερων στελεχών.

Ο κ. Δένδιας αναγνώρισε την ύπαρξη πολιτικού κόστους και διαμαρτυριών, αλλά τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και αν αφεθεί θα επιδεινωθεί. Κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν εναλλακτικές προτάσεις για το πρόβλημα ή να αμφισβητήσουν τα στοιχεία με τεκμήρια.

Διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο δεν στερεί βαθμούς ή εξέλιξη στους υπαξιωματικούς, αλλά ανοίγει δύο παράθυρα για μετάβαση σε αξιωματικούς, με μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών από ό,τι σήμερα. Για την απαίτηση πτυχίου ανώτατης σχολής μετά από 14 χρόνια, εξήγησε ότι οι νέοι εισερχόμενοι στις Σχολές Υπαξιωματικών, που θα γίνουν ανώτατες, θα το αποκτούν αυτόματα, ενώ για τους παλαιότερους προβλέπεται συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη εκλογίκευσης του συστήματος, ενθαρρύνοντας υπαξιωματικούς που επιθυμούν διαφορετική καριέρα, ενώ απέρριψε προτάσεις για πολύ μεγάλες μεταβατικές περιόδους, σημειώνοντας ότι προβλέπεται προσαρμογή 21 ετών.

Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, υπενθυμίζοντας την εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τον κίνδυνο ένας μελλοντικός πρωθυπουργός να μην έχει τα απαραίτητα εργαλεία για αντίδραση. Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση εξασφαλίζει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Για τις μισθολογικές αυξήσεις, ανέφερε ότι προέρχονται από εξοικονομήσεις εντός του υπουργείου και προανήγγειλε νέο κύκλο παρόμοιων μέτρων.

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν το νομοσχέδιο με αίσθημα ευθύνης, χωρίς να μοιραστούν το πολιτικό κόστος, χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα εθνικής ασφάλειας πέρα από κομματικές γραμμές.

