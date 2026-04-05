Δένδιας για Μεσολόγγι: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία»

Με ένα λιτό αλλά σημειολογικά ισχυρό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τίμησε τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο κ. Δένδιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέρθηκε στην ιστορική επέτειο υπογραμμίζοντας το ηθικό ανάστημα των αγωνιστών. «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Η τοποθέτηση του κ. Δένδια συμπίπτει με την κορύφωση των εορτασμών στην Ιερή Πόλη, όπου τιμάται η μνήμη των πεσόντων που με την πράξη τους σφράγισαν την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης και συγκίνησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη της εποχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



