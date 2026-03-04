Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
Την τελεσίδικη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για ιστορικό ορόσημο για τη Δικαιοσύνη και τη δημοκρατική έννομη τάξη.
Ως «ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου» χαρακτήρισε την τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας.
Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη απέδειξε πως «κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση», τονίζοντας ότι η δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα για να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.
Αναφορά στη θητεία του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Ο κ. Δένδιας έκανε ειδική αναφορά στην περίοδο που διετέλεσε υπουργός Δημόσιας Τάξης, από τον Ιούνιο του 2012, επισημαίνοντας ότι η απόφαση αυτή συνιστά και προσωπική δικαίωση για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τότε ώστε να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου.
Όπως ανέφερε, η εγκληματική οργάνωση δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας, αλλά επιδίωκε την επιβολή της μέσω της βίας. Πρόσθεσε δε ότι η πρωτοβουλία εκείνη δεν ήταν εύκολη, καθώς απαιτήθηκε πολιτική βούληση και υπέρβαση επιφυλάξεων που σχετίζονταν με το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα.
«Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί παρακαταθήκη για την ελληνική έννομη τάξη και τις επόμενες γενιές.
Παράλληλα επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την βασικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.
