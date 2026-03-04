Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»

Την τελεσίδικη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για ιστορικό ορόσημο για τη Δικαιοσύνη και τη δημοκρατική έννομη τάξη.

04 Μαρ. 2026 14:13
Pelop News

Ως «ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου» χαρακτήρισε την τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη απέδειξε πως «κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση», τονίζοντας ότι η δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα για να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Αναφορά στη θητεία του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Ο κ. Δένδιας έκανε ειδική αναφορά στην περίοδο που διετέλεσε υπουργός Δημόσιας Τάξης, από τον Ιούνιο του 2012, επισημαίνοντας ότι η απόφαση αυτή συνιστά και προσωπική δικαίωση για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τότε ώστε να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου.

Όπως ανέφερε, η εγκληματική οργάνωση δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας, αλλά επιδίωκε την επιβολή της μέσω της βίας. Πρόσθεσε δε ότι η πρωτοβουλία εκείνη δεν ήταν εύκολη, καθώς απαιτήθηκε πολιτική βούληση και υπέρβαση επιφυλάξεων που σχετίζονταν με το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα.

«Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί παρακαταθήκη για την ελληνική έννομη τάξη και τις επόμενες γενιές.

Παράλληλα επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την βασικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.

