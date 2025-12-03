Δένδιας: «Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ είναι υποχρέωση της Πολιτείας – κάθε ημέρα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε τη σημασία της ισονομίας και της καθημερινής μέριμνας για τα άτομα με αναπηρία, παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα μέλη της στρατιωτικής οικογένειας.

«Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η ανεμπόδιστη πρόσβασή τους σε όλους τους τομείς του καθημερινού βίου είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε ημέρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στους 7 άξονες για τη Στρατιωτική Οικογένεια, κάνοντας λόγο για ένα οργανωμένο πλέγμα υποστήριξης των ΑμεΑ. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, αναβαθμίζεται το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων με ειδικές προδιαγραφές και εξειδικευμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας που έχουν αυξημένες ανάγκες να λαμβάνουν πιο εξελιγμένη φροντίδα.

«Προσφέρουμε ακόμη νέες υπηρεσίες και δομές ειδικά σχεδιασμένες για ΑμεΑ, με μέριμνα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

