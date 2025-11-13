Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του Λιβάνου να διασφαλίσει σταθερότητα και ανάπτυξη, επισημαίνοντας: «Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει να χαρίσουμε στον Λίβανο μία σειρά από τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς. Ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό στις αμέσως προσεχείς ημέρες».

Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
13 Νοέ. 2025 15:38
Pelop News

Την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Μενάσα στο υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής και την ανάγκη για την προστασία τους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συνέχιση του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εκπαιδεύσει αξιωματικούς των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων στις στρατιωτικές της ακαδημίες.


Υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανανέωση της εντολής της UNIFIL, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ συμμετέχει ήδη στην αποστολή με μια φρεγάτα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η χώρα είναι έτοιμη να συνεχίσει την παρουσία της στην περιοχή, εφόσον το ζητήσει η λιβανική πλευρά.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η επίσκεψη του Μισέλ Μενάσα «αποτελεί απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεων» Ελλάδας και Λιβάνου, ενώ χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και στηρίζει τα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Μισέλ Μενάσα ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη σταθερή φιλία και στήριξη, τονίζοντας: «Η βοήθεια που παρέχετε σήμερα αντικατοπτρίζει τη διαρκή σας δέσμευση προς τον Λίβανο».

Αναγνώρισε, παράλληλα, τις δυσκολίες που βιώνει η χώρα του σε οικονομικό και ασφάλειας επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και προσηλωμένες στην υπεράσπιση της κυριαρχίας τους.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη συμφωνία για την ΑΟΖ Λιβάνου – Κύπρου, λέγοντας ότι «βασίζεται πάνω στη φιλία που υπάρχει ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα», ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη διαρκή συνεργασία των δύο χωρών.

