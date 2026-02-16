Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα

Στην ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων με νέα στελέχη και στον εκσυγχρονισμό της άμυνας της χώρας αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας το σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ζωής των στρατιωτικών.

16 Φεβ. 2026 11:57
Pelop News

Στην προσέλκυση νέων στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στη συνολική αναβάθμιση των συνθηκών υπηρεσίας τους στάθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής (15/2) σε εκδήλωση στην Καστοριά.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε νέοι άνθρωποι να επιλέξουν τη στρατιωτική σταδιοδρομία, υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και των συνθηκών ζωής των στελεχών. Τόνισε ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας.

Αναφερόμενος ειδικά στην Καστοριά και γενικότερα στις ακριτικές περιοχές, επισήμανε τον ιστορικό ρόλο τους στην υπεράσπιση της χώρας, σημειώνοντας ότι η εθνική κυριαρχία δεν υπήρξε πάντοτε δεδομένη αλλά κατακτήθηκε μέσα από αγώνες.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «καιρούς μετάβασης» στην άμυνα, τονίζοντας ότι τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία και απαιτούνται νέες προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε την αντίληψη ενός σύγχρονου αμυντικού μοντέλου, που συνδυάζει την παραδοσιακή στρατιωτική ισχύ με τη γνώση, την τεχνολογία και τη διαχείριση πληροφορίας.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο – όπως εξήγησε – περιλαμβάνει πέντε επίπεδα άμυνας: ξηρά, θάλασσα, αέρα, διάστημα και κυβερνοχώρο. Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αντανακλά τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας και την ανάγκη αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030», που αφορά τόσο τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων όσο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στρατιωτικών. Μεταξύ των μέτρων που παρουσίασε περιλαμβάνονται η παροχή δωρεάν κατοικίας σε περιπτώσεις μεταθέσεων, η στήριξη των οικογενειών των στελεχών με υποδομές όπως μαιευτικές κλινικές και βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς και μέτρα οικονομικής ενίσχυσης μέσω στρατιωτικών πρατηρίων.

Επιπλέον, έγινε αναφορά σε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των αποστράτων, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής επανένταξης όσο και κοινωνικής φροντίδας, με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της άμυνας και η στήριξη των στελεχών αποτελούν διαρκή προτεραιότητα, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν – όπως είπε – αναγκαία την προσαρμογή της χώρας στα νέα δεδομένα ασφάλειας.

