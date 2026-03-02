Δένδιας: Πλήρης ετοιμότητα για εξελίξεις Μέσης Ανατολής

02 Μαρ. 2026 10:44
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την αξιολόγηση των τρεχουσών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε ότι όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή, ενώ έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των ελληνικών δυνάμεων που συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές στην περιοχή.

Αποφασίστηκε η σύσκεψη να πραγματοποιείται καθημερινά, στις 08:00 π.μ., ώστε να υπάρχει συνεχής και άμεση ενημέρωση και συντονισμός.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

  • ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης,
  • ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης,
  • ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου,
  • ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης,
  • ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ,
  • ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης,
  • ο Διευθυντής Ε’ Κλάδου Πληροφοριών ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής,
  • καθώς και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.

Παράλληλα, ο υπουργός Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό ενεργειών ενόψει των γεωπολιτικών εξελίξεων.

