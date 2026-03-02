Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη

Ο Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με τους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών.

02 Μαρ. 2026 9:58
Pelop News

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 12:00, σε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των ελληνικών Πρεσβειών και Προξενείων στο Ιράν και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

ΥΠΕΞ: Ενεργοποιήθηκαν 10 τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, στην παρακολούθηση των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των διπλωματικών και προξενικών υπηρεσιών της Ελλάδας εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Διαβάστε ακόμα: Θεοχάρης: Έτοιμα τα σχέδια εκκένωσης Ελλήνων από Μέση Ανατολή

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται σε συνέχεια των πρόσφατων στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με στόχο την πλήρη ενημέρωση του Πρωθυπουργού για την κατάσταση επί τόπου και τον συντονισμό των ενεργειών για την προστασία των Ελλήνων υπηκόων.

