Δένδιας: Στις Βρυξέλλες με Ουκρανία και άμυνα στο επίκεντρο

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας

Δένδιας: Στις Βρυξέλλες με Ουκρανία και άμυνα στο επίκεντρο
01 Δεκ. 2025 9:04
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.

Στην πρωινή σύνοδο οι 27 θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία από τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με κεντρικό θέμα την Αμυντική Ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το SAFE (Small Arms Firearms Expert).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
11:23 Τσιάρας: «Δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο – Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»
11:20 Χρηματιστήριο: Με ήπιες απώλειες ξεκινά ο Δεκέμβριος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ