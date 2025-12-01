Δένδιας: Στις Βρυξέλλες με Ουκρανία και άμυνα στο επίκεντρο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.

Στην πρωινή σύνοδο οι 27 θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία από τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με κεντρικό θέμα την Αμυντική Ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το SAFE (Small Arms Firearms Expert).

