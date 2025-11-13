Διακεκριμένοι ομιλητές στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025

Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) ανακοινώνει τα πρώτα επιβεβαιωμένα ονόματα διακεκριμένων ομιλητών που θα συμμετάσχουν στο Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025, με θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025 περιλαμβάνονται οι:

  • Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια ΔΥΠΑ
  • Τάσος Γαϊτάνης, ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
  • Όλγα Καφετζοπούλου, ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης
  • Γιάννης Χατζηθεοδoσίου, Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο
  • Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής, ΙΝΣΕΤΕ
  • Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής, ΕΑΓΜΕ
  • Στέλλα Κάσδαγλη, Founder, WHEN
  • Αλέξης Kόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο του ΕΛΣΕΚΕΚ: elsekek.com

