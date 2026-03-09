Διακρίσεις για τη ΝΕΠ και στην τεχνική κολύμβηση

Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ πέτυχε νέες διακρίσεις, αυτήν τη φορά στην τεχνική κολύμβηση στο «Παπαστράτειο» κολυμβητήριο.

Διακρίσεις για τη ΝΕΠ και στην τεχνική κολύμβηση Χαμόγελα στα «δελφίνια» της ΝΕΠ
09 Μαρ. 2026 19:25
Pelop News

Πολύ καλή εμφάνιση από τους αθλητές της ΝΕΠ στην ημερίδα τεχνικής κολύμβησης που έγινε την Κυριακή 8/3 στο «Παπαστράτειο» κολυμβητήριο του Πειραιά. Τα «δελφίνια» πέτυχαν 13 όρια για τους Πανελλήνιους αγώνες, ενώ είχαν πολύ καλές επιδόσεις και σημαντικά πλασαρίσματα στις κατηγορίες τους.
Συγκεκριμένα:
1. Ζωή Ευαγγέλου: 50μ. διπλά πέδιλα 28.04 όριο και 1η θέση, 100μ. διπλά πέδιλα 1.05.05 όριο και 1η θέση και 200μ. διπλά πέδιλα 2.24.58 όριο και 1η θέση
2. Δημήτρης Δατσέρης: 50μ. διπλά πέδιλα 25.96 όριο και 2η θέση, 100μ. διπλά πέδιλα 55.95 όριο και 3η θέση, 200μ. διπλά πέδιλα 2.07.10 όριο και 1η θέση
3. Κωνσταντίνος Σιμώνης: 50μ. διπλά πέδιλα 30.34 3η θέση, 100μ. διπλά πέδιλα 1.08.38 4η θέση, 200μ. διπλά πέδιλα 2.21.93 2η θέση
4. Γιώργος Μουζενίδης: 50μ. διπλά πέδιλα 29.13 όριο και 1η θέση, 100μ. διπλά πέδιλα 1.05.72 όριο και 2η θέση, 200μ. διπλά πέδιλα 2.21.60 όριο και 2η θέση
5. Χρήστος Ζαφειρόπουλος: 50μ. διπλά πέδιλα 31.24 όριο και 2η θέση, 100μ. διπλά πέδιλα 1.14.58 3η θέση, 200μ. διπλά πέδιλα 2.51.56 3η θέση
6. Ιάσονας Αποστολόπουλος: 50μ. διπλά πέδιλα 29.52 όριο και 2η θέση, 100μ. διπλά πέδιλα 1.05.48 όριο και 1η θέση, 200μ. διπλά πέδιλα 2.24.41 όριο και 1η θέση.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή τους για την εξαιρετική αυτή εμφάνιση σε ένα νέο άθλημα για τον σύλλογο, αλλά και για την πόλη της Πάτρας.

