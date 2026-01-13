Διάλογος στο Μαξίμου, μπλόκα στους δρόμους: Κλιμακώνουν τα σκληρά μέτωπα των αγροτών

Ενώ μέρος των αγροτών προσέρχεται σε συνάντηση με τον Κυριάκος Μητσοτάκης, σκληροπυρηνικά μπλόκα σε όλη τη χώρα ανεβάζουν την ένταση, προχωρώντας σε νέους αποκλεισμούς δρόμων και στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης.

13 Ιαν. 2026 14:08
Σε κλίμα έντονης εσωτερικής αντιπαράθεσης στον αγροτικό κόσμο πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τρίτης (13/1/2026) η συνάντηση αντιπροσωπείας αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα που σε αρκετά μπλόκα ανά τη χώρα επιλέγεται η οδός της πίεσης μέσω αποκλεισμών.

Με τον αγροτικό χώρο εμφανώς διχασμένο, ομάδες παραγωγών που στηρίζουν τον διάλογο βρίσκονται σε ευθεία σύγκρουση με εκείνους που απορρίπτουν τη διαδικασία, με τις αντιπαραθέσεις να μεταφέρονται ακόμη και στον αέρα τηλεοπτικών εκπομπών.

Κλείνουν τα διόδια Μαλγάρων

Σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, προχώρησαν παραγωγοί μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης. Από τις 13:30 έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από τις 14:30 αποκλείστηκε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με τον χρόνο επαναλειτουργίας να παραμένει ανοιχτός και να εξαρτάται από νέα συνέλευση.

Οι παραγωγοί ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό με διπλή εκπροσώπηση: μία 25μελή αντιπροσωπεία αποκλειστικά από αγρότες και μία 10μελή με συμμετοχή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και νέα ραντεβού

Αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, αντιπροσωπεία από το μπλόκο των Μαλγάρων αναμένεται να μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Επ’ αόριστον αποκλεισμοί σε Χαλκιδική

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου Νέας Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προχωρούν από τις 14:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της περιοχής είχαν αποχωρήσει από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στα τέλη Δεκεμβρίου και έκτοτε διατηρούν ξεχωριστό μέτωπο κινητοποιήσεων.

Στον αντίποδα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, ενώ στις 17:00 έχει προγραμματιστεί συνέλευση για επανεκτίμηση της κατάστασης.

Παραμένει επίσης το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, χωρίς προγραμματισμένη κινητοποίηση για σήμερα, με τις αποφάσεις να μεταφέρονται σε συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Λαγκαδά. Μπλόκο εξακολουθεί να υπάρχει και στα Φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία.

Αντιπροσωπεία στο Μαξίμου, αποφάσεις μετά

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, με αντιπροσωπεία των παραγωγών να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τη συνάντηση των 15:00 με τον πρωθυπουργό. Οι επόμενες κινήσεις τους θα αποφασιστούν σε γενική συνέλευση μετά το πέρας του ραντεβού.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα χωρίς αποκλεισμό, ενώ αντιπροσωπεία των παραγωγών συμμετέχει στη συνάντηση στο Μαξίμου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον κόμβο Κουλούρας, όπου εντός της ημέρας αναμένονται αποφάσεις για τις επόμενες δράσεις.

Μπλόκα εξακολουθούν να υπάρχουν στο Γυψοχώρι Πέλλας, στη θέση «Αλυσίδα» στη Δροσιά, στη Σκύδρα και στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ αγρότες της Έδεσσας παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, παραγωγοί του Αιγινίου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού πραγματοποιούνται καθημερινές συμβολικές κινητοποιήσεις.

Μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στο νομό Καβάλας διατηρούνται μπλόκα στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στα Κερδύλλια, με τις αποφάσεις για πιθανή κλιμάκωση να μεταφέρονται μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στη Δράμα, αγρότες συνεχίζουν συμβολικούς αποκλεισμούς στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, σε κομβικά σημεία που συνδέουν την περιοχή με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.

