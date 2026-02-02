Διαμαντοπούλου κατά Δούκα: «Η εσωστρέφεια είναι σαν να βάζουμε μαχαίρι στην πλάτη μας»

Σαφή αιχμή κατά του Χάρης Δούκας άφησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας την πρόταση για ψήφισμα που θα απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, εφόσον τίθεται, θα πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματος. «Ο κ. Δούκας βάζει ένα θέμα που θα πρέπει να το θέσει στο συνέδριο. Ας το βάλει. Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό;» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αν η πρωτοβουλία αυτή γίνεται για τη δημιουργία εσωτερικών προβλημάτων, τότε «θα κριθεί στο συνέδριο και παντού».

Η ίδια υπογράμμισε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει συμφωνία ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής ατζέντας και τις βασικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Δούκα. Όπως είπε, κινήσεις που εντείνουν την εσωστρέφεια, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα δίνει έναν δύσκολο και απαιτητικό πολιτικό αγώνα, λειτουργούν αποδομητικά. «Όταν συμφωνούμε στα βασικά, οτιδήποτε γίνεται για να εντείνει την εσωστρέφεια είναι σαν να αυτοκτονούμε, σαν να βάζει κάποιος ένα μαχαίρι στην πλάτη συνέχεια», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ηγεσίας του Νίκος Ανδρουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι η διαρκής συζήτηση γύρω από την αμφισβήτηση συνιστά υπονόμευση του ίδιου του κόμματος. Όπως σημείωσε, όταν υπάρχει εκλεγμένος πρόεδρος και ο πολιτικός στόχος είναι η αλλαγή των συσχετισμών και η πολιτική νίκη, προτεραιότητα πρέπει να είναι η σύνθεση και όχι η προβολή προσωπικών επιδιώξεων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εστιάσει και στην αυτοκριτική του, εντοπίζοντας τι δεν λειτουργεί σωστά, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική δράση «επί του πεδίου». Όπως ανέφερε, δεν γίνεται επαρκής απολογισμός έργου και αυτό αποτελεί αδυναμία που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η Άννα Διαμαντοπούλου παραδέχθηκε, τέλος, ότι δεν κινούνται όλοι με την ίδια ένταση και τον ίδιο τρόπο προς τον στόχο το ΠΑΣΟΚ να καταστεί πρώτο κόμμα. Κλείνοντας τη συνέντευξη, και ερωτηθείσα αν υπάρχουν πρόσωπα που επιθυμούν την αποτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη για να διεκδικήσουν την ηγεσία, σημείωσε με νόημα ότι «είναι πολύ βαρύ να πει κανείς ότι έχουν τεθεί στόχοι, αλλά πολλές φορές, μέσα από τις συμπεριφορές, αυτό είναι το αποτέλεσμα».





