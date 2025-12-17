ΔΙΑΣ: Από πότε αλλάζουν τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS

Στην κορυφή της Ευρώπης στον τομέα των άμεσων πληρωμών αναδεικνύεται η Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη χώρα που πετυχαίνει καθολική αποδοχή πληρωμών Account to Account σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία πώλησης. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του εθνικού έργου «IRIS Παντού», το οποίο φέρνει τις άμεσες πληρωμές σε κάθε POS και e-shop της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, η οποία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια δυναμικής ανάπτυξης στο τιμόνι της εταιρείας, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην επιτυχία του εγχειρήματος. Όπως σημείωσε, η ενημέρωση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε κάθε εθνική ψηφιακή υποδομή να μετατραπεί σε καθημερινό εργαλείο για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το IRIS διαθέσιμο παντού από 1η Δεκεμβρίου

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από την 1η Δεκεμβρίου το IRIS, η διατραπεζική υπηρεσία άμεσης μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, ολοκληρώνοντας το έργο «IRIS Παντού».

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν τα εντυπωσιακά βήματα της τελευταίας τετραετίας, τα οποία έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στον συγκεκριμένο τομέα. Η ΔΙΑΣ έχει πλέον εξελιχθεί σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών πανευρωπαϊκών προδιαγραφών και σε τεχνολογικό πυλώνα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, με στρατηγικούς άξονες τη σταθερότητα, την καινοτομία και την αξιοπιστία.

Εντός του 2025, μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της ΔΙΑΣ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν περίπου 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ.

IRIS: Ένα ενιαίο οικοσύστημα άμεσων πληρωμών

Το IRIS αποτελεί την ελληνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών και περιλαμβάνει:

IRIS P2P , για πληρωμές από άτομο σε άτομο

IRIS P2Pro , για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

IRIS Commerce, για πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

«IRIS Παντού»: Το νέο μεγάλο ορόσημο

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το IRIS Commerce είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και κάθε e-shop στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές IRIS Commerce στο φυσικό σημείο. Η Ελλάδα καθίσταται έτσι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών Account to Account, σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Το IRIS σε αριθμούς

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα, έναντι 26,4% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce.

4,25 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες στο IRIS P2P, με έως 500.000 συναλλαγές ημερησίως.

580.000 επαγγελματίες στο IRIS P2Pro, με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως.

Παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω IRIS Commerce.

Τι αλλάζει για εμπόρους και καταναλωτές

Για τους εμπόρους, το IRIS προσφέρει ανταγωνιστική τιμολόγηση σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής, ποιότητα υπηρεσίας διασφαλισμένη από τη ΔΙΑΣ, καθώς και άμεση πίστωση, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2026.

Για τους καταναλωτές, τα οφέλη περιλαμβάνουν εύκολες πληρωμές μέσω mobile banking, άμεση εκτέλεση και επιβεβαίωση συναλλαγών, μηδενικά ποσοστά απάτης και μια ενιαία εμπειρία πληρωμής σε μικρά καταστήματα, μεγάλες αλυσίδες και e-shops.

Το μέλλον του IRIS και τα νέα όρια

Όπως ανακοινώθηκε, από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξάνονται τα όρια συναλλαγών σε 1.000 ευρώ για τις υπηρεσίες P2P και P2Pro, ενώ το μηνιαίο αθροιστικό όριο για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων θα φτάσει τα 5.000 ευρώ. Παράλληλα, το IRIS εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Το συμπέρασμα από την παρουσίαση είναι σαφές: το «IRIS Παντού» δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σχέδιο, αλλά μια μετρήσιμη και λειτουργική πραγματικότητα. Η Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη, αποδεικνύει ότι οι άμεσες πληρωμές δεν ανήκουν στο μέλλον, αλλά αποτελούν ήδη βασικό εργαλείο της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας.

