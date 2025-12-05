Διάσωση μάνας και γιου από φλεγόμενο σπίτι στη Χίο ΦΩΤΟ

Εγκαίρως και με ασφάλεια απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, μητέρα και γιος από το φλεγόμενο σπίτι τους, στη Χίο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 5/12/2025 στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι λόγω των πυκνών καπνών μια 53χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της.

Και οι δύο είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δύο ένοικοι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα στο σημείο που εκδηλώθηκε και δεν επεκτάθηκε στην υπόλοιπη κατοικία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



