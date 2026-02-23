Διασώστες και από την Πάτρα στις έρευνες για αγνοούμενο ορειβάτη στο Βελούχι

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 74χρονου ορειβάτη

Διασώστες και από την Πάτρα στις έρευνες για αγνοούμενο ορειβάτη στο Βελούχι
23 Φεβ. 2026 10:10
Pelop News

Εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) από την Πάτρα, συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι, που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου 21/02/2026.

Η δεύτερη ημέρα των ερευνών την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.  Οι διασωστικές ομάδες, που επέστρεψαν λίγο πριν δύσει ο ήλιος από τις βουνοκορφές, επιχείρησαν να ερευνήσουν όλα τα πιθανά σημεία, κινούμενες σε δύο κατευθύνσεις, ανατολικά και δυτικά του σημείου όπου ο 74χρονος χωρίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, δεν προέκυψε κανένα ίχνος του.

Ιδιαίτερα δυσχερείς ήταν οι συνθήκες που επικράτησαν στο βουνό. Η πυκνή ομίχλη περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, έτσι οι διασώστες που προσέγγιζαν ακόμη και απόκρημνα σημεία, αναγκάζονταν να κινούνται με εξαιρετική προσοχή. Προβληματισμό προκαλεί επίσης το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στην περιοχή, στοιχείο που καθιστά τον εντοπισμό τυχόν ιχνών ακόμη πιο δύσκολο.

Αργά το απόγευμα, τα συνεργεία αναγκάστηκαν να διακόψουν τις έρευνες, λόγω της πυκνής ομίχλης και της μειωμένης ορατότητας. Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί με το πρώτο φως της ημέρας αύριο Καθαρά Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 «Δένει» στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, προορισμός η Μέση Ανατολή
11:51 Γαστούνη: Θύματα κλοπής και άγριου ξυλοδαρμού περιπτεράς και γιος του
11:48 Βρετανία – Σύλληψη Αντριου: Από το 2019 είχε ενημερωθεί για τη δράση του ο Βασιλιάς Κάρολος
11:36 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Μέθη και τραυματισμοί, σε περισσότερα από 600 περιστατικά επενέβη ο Ερυθρός Σταυρός
11:24 Ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Αδωνις Γεωργιάδης: Θα ξαναπάω στη Νίκαια, λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό που με χτύπησε
10:59 Τα έθιμα της Καθαρά Δευτέρας ανά την Ελλάδα
10:47 Από πήρε το ονόμα της η Καθαρά Δευτέρα και το έθιμο της λαγάνας
10:38 Φρουρούμενος ο δράστης μαχαιρώματος στο Καρναβάλι της Εδεσσας
10:34 Έψησαν λαγάνα ΠΑΟΚ…δυο μέτρων και 130 κιλών δύο μέτρων με… άρωμα ΠΑΟΚ
10:23 Αγορά – Καθαρά Δευτέρα: Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές στα θαλασσινά, πόσο πωλείται η λαγάνα
10:10 Διασώστες και από την Πάτρα στις έρευνες για αγνοούμενο ορειβάτη στο Βελούχι
10:00 Αθανάσιος Αργυρίου: Πού οφείλονται για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών τα έντονα καιρικά φαινόμενα
9:45 Χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο βαρόνου ναρκωτικών, επιθέσεις από το καρτέλ ΒΙΝΤΕΟ
9:35 Πάτρα: Πώς έγινε το θανατηφορό τροχαίο με θύμα 45χρονη ΦΩΤΟ
9:22 Πάτρα: Πού και πώς θα γιορτάσουμε σήμερα τα Κούλουμα, οι εκδηλώσεις
9:16 Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
9:09 Καθαρά Δευτέρα: Ιδανικός ο καιρός για πέταγμα του χαρταετού, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
23:45 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ