Διαβήτης: Η απλή συνήθεια μετά το φαγητό που μειώνει τον κίνδυνο

Οι συμβουλές για την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 είναι άφθονες, στο χώρο της υγείας. Αν και τα νέα φάρμακα με σεμαγλουτίδη (αγωνιστής των υποδοχέων του πεπτιδίου GLP1) είναι χρήσιμα για όσους τα χρειάζονται, υπάρχουν και ορισμένες απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μείωση του κινδύνου.

Με μικρά βήματα μπορείτε να δείτε σημαντικά αποτελέσματα. Και όταν μιλάμε για «βήματα», το εννοούμε κυριολεκτικά: Επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη — αρκεί να το κάνετε την κατάλληλη στιγμή.

«Δέκα λεπτά περπάτημα μετά το φαγητό μπορούν να μειώσουν τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου που συμβαίνουν, ειδικά μετά από γεύματα πλούσια σε υδατάνθρακες», αναφέρουν εξειδικευμένοι γιατροί στο Parade.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μελέτη του 2025 έδειξε ότι όσοι περπάτησαν για 10 ή 30 λεπτά μετά το φαγητό είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου δύο ώρες αργότερα. Το ενδιαφέρον είναι πως δεν υπήρξε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο χρονικά διαστήματα — πράγμα που σημαίνει πως ακόμα και 10 λεπτά είναι αρκετά.

Για όσους έχουν απαιτητική καθημερινότητα, ένας περίπατος 10 λεπτών μετά το φαγητό είναι πιο ρεαλιστικός και παραμένει αποτελεσματικός στη ρύθμιση του σακχάρου, στη διατήρηση υγιούς βάρους και στη συνολική ευεξία.

Το περπάτημα βοηθάει ακόμη κι αν έχεις ήδη διαβήτη τύπου 2

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το περπάτημα μετά τα γεύματα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο όχι μόνο για την πρόληψη, αλλά και για όσους έχουν διαβήτη, γιατί ενεργοποιεί τους μύες ώστε να απορροφούν τη γλυκόζη, όταν η παραγωγή ινσουλίνης είναι μειωμένη ή τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται σωστά σε αυτήν.

Μάλιστα, επειδή τα επίπεδα σακχάρου των ατόμων με διαβήτη μετά το φαγητό είναι συνήθως υψηλότερα, η πτώση που προκαλεί το περπάτημα είναι ακόμα πιο εμφανής. Παλαιότερη μελέτη του 2016 έδειξε ότι το περπάτημα μετά τα γεύματα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση μετά το δείπνο – την ώρα δηλαδή που οι περισσότεροι καταναλώνουν περισσότερους υδατάνθρακες και περνούν περισσότερο χρόνο καθιστοί.

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν περπατάς 10 λεπτά μετά το δείπνο

Αναλύοντας τα οφέλη ενός 10λεπτου περιπάτου μετά το φαγητό, ειδικοί επισημαίνουν πως με αυτόν τον τρόπο, οι μύες χρησιμοποιούν άμεσα τη γλυκόζη που προσλαμβάνουμε από την τροφή για ενέργεια, αντί αυτή να μένει στο αίμα. Στην ουσία είναι ένας εύκολος, απλός αλλά και άμεσος τρόπος για ενεργοποίηση του οργανισμού ώστε να διαχειριστεί το σάκχαρο πιο αποτελεσματικά.

Επιπλέον, το περπάτημα μετά το δείπνο «σπάει» την επιβλαβή ρουτίνα του βραδινού καθισιού. Οι περισσότεροι τρώνε ένα πλούσιο γεύμα και μετά κάθονται στον καναπέ τους για να δουν τηλεόραση και να χαλαρώσουν. Ο συνδυασμός υψηλής πρόσληψης και μηδενικής δραστηριότητας αυξάνει επικίνδυνα το σάκχαρο. Ένας σύντομος περίπατος ανατρέπει αυτή την επικίνδυνη συνήθεια. Οι ειδικοί προτείνουν μάλιστα να περπατάμε 10 λεπτά μετά από κάθε γεύμα μέσα στην ημέρα. Οι συχνοί – έστω και ολιγόλεπτοι – περίπατοι μέσα στην ημέρα, μπορούν να συνθέσουν το «παζλ» της βασικής σύστασης για καλή υγεία των 150 λεπτών μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα.

Επίσης με τον περίπατο αποφεύγεται και μια ακόμη κακή συνήθεια μετά το δείπνο: Το επιδόρπιο. Αν αντί να αναζητήσετε ένα γλυκό, βγείτε έξω για περπάτημα, τότε αποφεύγετε τα τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, κόβετε θερμίδες και υποστηρίζετε τη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους.

Tελευταίο αλλά καθόλου ασήμαντο, το περπάτημα μετά το φαγητό δεν μειώνει μόνο το σάκχαρο, αλλά βελτιώνει και τη λειτουργία των αγγείων και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν ήδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και για όλο τον πληθυσμό.

Σε τι ρυθμό πρέπει να περπατάμε μετά το φαγητό;

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως δεν χρειάζεται να τρέχεις. Ένας ζωηρός αλλά άνετος ρυθμός – τόσο ώστε να ανεβαίνει λίγο ο καρδιακός ρυθμός, αλλά να μπορείς να μιλήσεις – είναι αρκετός. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα.

Ένας χαλαρός περίπατος με τον φυσικό σου ρυθμό αρκεί για τα οφέλη στην καρδιά και στο σάκχαρο, αν και το λίγο πιο γρήγορο περπάτημα τα ενισχύει ακόμα περισσότερο.

Το τελευταίο κρίσιμο ερώτημα είναι το «πότε ακριβώς;» πρέπει βγούμε για περίπατο μετά το φαγητό. Η απάντηση είναι σαφής: Όσο πιο άμεσα, τόσο το καλύτερο.

Μελέτες δείχνουν ότι το περπάτημα μέσα σε 10 – 15 λεπτά από την τελευταία μπουκιά είναι πιο αποτελεσματικό. Όταν ξεκινάμε το περπάτημα μόλις αφήσουμε κάτω το πιρούνι μας, οι μύες αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη γλυκόζη χωρίς καθυστέρηση, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο του σακχάρου.

Πηγή: newsbeast.gr

