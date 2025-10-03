Διέλευση 36ης ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ από τμήμα της Ολυμπίας Οδού – Τι θα ισχύει για την κυκλοφορία των οχημάτων

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει τους ταξιδιώτες ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, αύριο Σάββατο 04/10/2025 θα διέλθει από τμήμα του αυτοκινητόδρομου και συγκεκριμένα από την Ελευσίνα έως και τον Α/Κ Λουτρακίου μεγάλο πλήθος ποδηλατών με συνοδεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και της Τροχαίας, στο πλαίσιο της 36ης ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ.

Η διέλευση των ποδηλατών, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπολογίζεται στο διάστημα από 08:00-13.00, θα πραγματοποιηθεί από τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ συνοδεία της Τροχαίας, και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις.

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

