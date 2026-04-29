Διεθνής διάκριση για το Μουσείο Μανιταριών στα Μετέωρα

Στην κορυφή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χάρτη των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας εδραιώνεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, αποσπώντας μια σημαντική διεθνή αναγνώριση. Η γνωστή ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor απένειμε στο Μουσείο το βραβείο Travellers’ Choice 2026, μια διάκριση που προκύπτει απευθείας από τις κριτικές και τις εμπειρίες των επισκεπτών.

Η φετινή βράβευση τοποθετεί το Μουσείο σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, καθώς:

Καταλαμβάνει την 5η θέση στην Ευρώπη ανάμεσα σε συνολικά 1.423 Μουσεία Φυσικής Ιστορίας.

Αναδεικνύεται ως το κορυφαίο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα (1η θέση).

Συγκαταλέγεται στο top 10% των τουριστικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διπλή βράβευση με το «Κυνήγι Τρούφας»

Η αναγνώριση δεν περιορίστηκε μόνο στον εκθεσιακό χώρο, καθώς το ίδιο βραβείο έλαβε και η βιωματική δραστηριότητα «Κυνήγι Τρούφας» που διοργανώνει το Μουσείο στην περιοχή των Μετεώρων. Η επιτυχία αυτή αντανακλά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάδειξη του θεματικού τουρισμού στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Μουσείου, οι διακρίσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα μιας συστηματικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολιτιστικού πόλου, που συνδυάζει την εκπαίδευση γύρω από τη φυσική κληρονομιά με πρωτότυπες τουριστικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

