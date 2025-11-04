Διήμερη απεργία των νοσοκομειακών ιατρών Αχαΐας: Το ΕΣΥ αδειάζει, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, στα όριά τους οι γιατροί

Η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας προειδοποιεί για την ασφυκτική κατάσταση στα περιφερειακά νοσοκομεία, που στέλνουν δεκάδες ασθενείς κάθε μήνα στα νοσοκομεία της Πάτρας. Η έλλειψη προσωπικού και οι ελλείψεις στις υποδομές φέρνουν εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της ενίσχυσης του ΕΣΥ στη Δυτική Ελλάδα.

Διήμερη απεργία των νοσοκομειακών ιατρών Αχαΐας: Το ΕΣΥ αδειάζει, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, στα όριά τους οι γιατροί
04 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Την ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων ώστε να σταματήσουν οι δεκάδες διακομιδές στα νοσοκομεία της Πάτρας, ζητά η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ). Ενδεικτικά σημειώνει ότι μόνο τον μήνα Οκτώβριο από το νοσοκομείο του Πύργου διακομίστηκαν 148 περιστατικά στο ΠΓΝΠ και 56 στον «Αγ. Ανδρέα».

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ Χρήστος Δάβουλος. «Πέραν του ότι οι γιατροί της Πάτρας συνεχίζουν να μετακινούνται εδώ και μία πενταετία, σε Πύργο, Αρτα και Ιόνια Νησιά για να καλύψουν τα κενά είναι αμείωτος και ο ρυθμός διακομιδών στα νοσοκομεία της Πάτρας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι για τον μήνα Οκτώβριο είχαμε πλέον των 200 περιστατικών, κυρίως παθολογικά τα οποία ήρθαν από τον Πύργο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στον ”Αγ. Ανδρέα”. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα περιφερειακά νοσοκομεία. Το λέμε χρόνια τώρα. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για τη στελέχωσή τους».

Διήμερη απεργία των νοσοκομειακών ιατρών Αχαΐας: Το ΕΣΥ αδειάζει, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, στα όριά τους οι γιατροί

Ο Χρ. Δάβουλος

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών υπογράμμισε ότι η υποστελέχωση πλέον έχει αγγίξει σε μεγάλο βαθμό και τα νοσοκομεία της Πάτρας. «Tην τελευταία 5ετία έχουν φύγει από την Πάτρα στο εξωτερικό 402 ιατροί, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί άλλοι 68 και 31 έχουν παραιτηθεί από το ΕΣΥ».

Επίσης, ο κ. Δάβουλος κάνοντας τον απολογισμό του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων σημειώνει: «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν διενεργηθεί μόλις 125 απογευματινά χειρουργεία στο ΠΓΝΠ (που υποτίθεται θα εξάλειφαν τη λίστα), εν αντιθέσει με τα 2.667 πρωινά στις οκτώ ανοικτές χειρουργικές αίθουσες. Κατ’ αντιστοιχία, μόνο στο ΠΓΝΠ θα μπορούσαν να διενεργούνται περίπου 2.000 επί πλέον δωρεάν πρωινά χειρουργεία αν άνοιγαν οι τέσσερις κλειστές αίθουσες (1/3) με το κατάλληλο προσωπικό εξυπηρετώντας τον πληθυσμό της περιοχής και μειώνοντας πραγματικά τις τεράστιες λίστες που έχουν συσσωρευτεί».

Στα αγκάθια του ΕΣΥ η ΕΙΝΑ προσθέτει τα προβλήματα στην ακτινοθεραπεία των ογκολογικών ασθενών, την αποδεκατισμένη από γιατρούς Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την Κλινική Αποκατάστασης η οποία λειτουργεί μόνο με 8 κλίνες αντί για 21 που διαθέτει.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα πραγματοποιήσουν διήμερη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου συμπορευόμενοι με την αντίστοιχη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο αυτής, στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιούν συλλαλητήριο στο υπουργείο Υγείας. Η ΕΙΝΑ διοργανώνει επιμέρους πρωινές κινητοποιήσεις στις 6 Νοεμβρίου στα Νοσοκομεία ΠΓΝΠ, «Αγ. Ανδρέα» και Αιγίου και απογευματινό συλλαλητήριο στην Πάτρα την ίδια μέρα.
