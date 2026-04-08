Δικαστική σύγκρουση ανάμεσα σε γνωστή τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό της για προσωπικό υλικό

Έντονη δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε γνωστή τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής, με επίκεντρο προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο που, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχαν αποσταλεί όσο οι δυο τους διατηρούσαν σχέση. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε ότι το υλικό παρέμενε αποθηκευμένο στο κινητό του πρώην συντρόφου της και ζήτησε τη διαγραφή του.

Από εκεί και πέρα, οι δύο πλευρές περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του μουσικού, όταν η τραγουδίστρια πήγε εκεί μαζί με τον νυν σύντροφό της για να ζητήσει να σβηστούν οι φωτογραφίες.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο πρώην σύντροφος, γνωστός μουσικοσυνθέτης, κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της τραγουδίστριας και του σημερινού συντρόφου της, υποστηρίζοντας ότι ένιωσε φόβο και ανασφάλεια από τη στάση τους. Ωστόσο, τα ασφαλιστικά μέτρα απορρίφθηκαν.

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να παρουσιάζει αναλυτικά τις δύο εκδοχές που υπάρχουν για το περιστατικό.

Από την πλευρά του μουσικοσυνθέτη προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της τον πίεσαν και τον ανάγκασαν να διαγράψει το υλικό από το κινητό του. Αντίθετα, η τραγουδίστρια φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία μορφή βίας και ότι περιορίστηκε στο να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών της φωτογραφιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του μουσικοσυνθέτη, η γνωριμία του με την τραγουδίστρια ξεκίνησε το 2018 μέσω Instagram, με την επικοινωνία τους να εξελίσσεται σταδιακά από επαγγελματική σε προσωπική. Όπως αναφέρεται, τον Αύγουστο του 2024 οι δυο τους αποφάσισαν να έρθουν πιο κοντά, με τη σχέση τους να κρατά για μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 10 με 15 ημέρες, και να περιλαμβάνει μία ερωτική επαφή.

Κατά το ίδιο διάστημα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η τραγουδίστρια είχε στείλει μέσω Instagram ορισμένες φωτογραφίες της, καθώς και ένα βίντεο αισθησιακού περιεχομένου. Μετά τη λήξη της σχέσης, φέρεται να ζήτησε από τον πρώην σύντροφό της να διαγράψει το συγκεκριμένο υλικό.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι εκείνος δεν το διέδωσε ούτε το έδειξε σε τρίτους, αλλά το αποθήκευσε σε κρυφό φάκελο στο κινητό του, με αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, θεωρώντας το μέρος του προσωπικού του παρελθόντος.

Η υπόθεση πλέον έχει περάσει στο πεδίο της Δικαιοσύνης, με τα πραγματικά περιστατικά να αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης και τις δύο πλευρές να επιμένουν στη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.

