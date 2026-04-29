Δικαστήρια: Ριζική αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας μετά την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο

Η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε από τον 89χρονο στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου (νυν τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών) στην οδό Λουκάρεως, πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις στο σχεδιασμό για τη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων. Το περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών, έφερε στην επιφάνεια σημαντικά κενά ασφαλείας και οδήγησε τα συναρμόδια υπουργεία στην απόφαση για άμεση αυστηροποίηση των μέτρων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, παραδέχθηκε πως η διαχρονική εκτίμηση ότι τα πολιτικά δικαστήρια διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τα ποινικά, οφείλει να αναθεωρηθεί. Όπως τόνισε, ενώ ο Άρειος Πάγος και το Εφετείο διαθέτουν ισχυρή φύλαξη, το Πρωτοδικείο εμφάνισε «τρωτότητα» που πλέον καθιστά αναγκαία την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για την εκπόνηση νέου σχεδίου ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εστίασε στην απουσία μηχανημάτων X-ray και επαρκούς προσωπικού στην είσοδο του κτιρίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Η θέση της Διοίκησης του Πρωτοδικείου

Σε μία εκτενή ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, διευκρίνισε ότι η Διοίκηση είχε ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση της φύλαξης ήδη από τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με τον κ. Λινό:

Είχαν τοποθετηθεί μηχανήματα ελέγχου στις εισόδους, αλλά παρέμεναν ανενεργά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η αστυνομική παρουσία που είχε διατεθεί αρχικά, αποσύρθηκε σταδιακά μέχρι τον Οκτώβριο του 2025.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις για επάνδρωση των φυλακίων, το κτίριο παρέμενε ουσιαστικά αφύλακτο.

Αντιδράσεις

Εκπρόσωποι δικαστών, δικηγόρων και υπαλλήλων κάνουν λόγο για «προαναγγελθέν ατύχημα». Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπογραμμίζουν ότι η έλλειψη μόνιμης φύλαξης και τεχνικών μέσων ανίχνευσης μετάλλων καθιστά τους χώρους εργασίας επικίνδυνους. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας κατήγγειλε ευρύτερες ελλείψεις στις υποδομές, αναφέροντας περιπτώσεις τραυματισμών από κακή συντήρηση του εξοπλισμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση του σχεδίου που θα περιλαμβάνει τη στελέχωση των δικαστηρίων με προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας και την υποχρεωτική χρήση συσκευών ελέγχου σε όλες τις πύλες εισόδου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



