Δίκη Τεμπών – Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η αντιπαράθεση γύρω από τη διεξαγωγή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί ενδεχόμενης νέας αναβολής, αλλά και τις απαντήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Ο υπουργός, μιλώντας το Σάββατο, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις σχετικά με την καταλληλότητα της αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χώρο που καλύπτει τις ανάγκες της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, υπάρχουν συνολικά εκατοντάδες διαθέσιμες θέσεις για δικηγόρους και εμπλεκόμενους, τονίζοντας ότι «δεν αποκλείεται κανένας» από τη δίκη. Παράλληλα, συνέκρινε την υπόθεση με τη δίκη για το Μάτι, όπου –όπως είπε– οι συνθήκες ήταν δυσκολότερες, αλλά η διαδικασία προχώρησε κανονικά.

Ο κ. Φλωρίδης απέδωσε τις αντιδράσεις σε «πολιτικό παιχνίδι από μειοψηφία», η οποία –κατά τον ίδιο– δεν επιθυμεί την έναρξη της δίκης, σημειώνοντας ότι καθυστερήσεις υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για πιέσεις και απειλές προς δικαστικούς λειτουργούς, συνδέοντας το κλίμα έντασης με ακραίες συμπεριφορές που πλήττουν τη θεσμική λειτουργία.

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον υπουργό για έλλειψη ενσυναίσθησης και υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες που περιγράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωσή της, έκανε λόγο για ακατάλληλο χώρο, στον οποίο –όπως υποστήριξε– οι εμπλεκόμενοι «στοιβάζονται», ενώ έθεσε και ζήτημα διαχείρισης δημόσιων πόρων για την ανακαίνιση της αίθουσας.

Μάλιστα, κάλεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προχωρήσει σε αυτοψία και πιστοποίηση του έργου, ζητώντας διαφάνεια ως προς το κόστος και την υλοποίηση των εργασιών.

Νωρίτερα, η ίδια είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η δίκη που έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου ενδέχεται να αναβληθεί εκ νέου, επικαλούμενη προβλήματα χωρητικότητας. Όπως σημείωσε, ο αριθμός των εμπλεκομένων υπερβαίνει σημαντικά τις δυνατότητες της αίθουσας, γεγονός που –κατά την άποψή της– καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για «κολοβή» διαδικασία, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο θα αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη, ενώ υπογράμμισε ότι η υπόθεση περιλαμβάνει περισσότερες πτυχές από όσες έχουν μέχρι στιγμής αναδειχθεί. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη λειτουργία της έδρας και τη διαχείριση νέων στοιχείων που ενδέχεται να προκύψουν.

Η ένταση κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη ημερομηνία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά για την πορεία της δίκης, η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον ευαίσθητα και πολυσυζητημένα ζητήματα της δημόσιας ζωής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



