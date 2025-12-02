Δικηγόροι εκλογές: Τα αποτελέσματα στους Συλλόγους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ποιοι πάνε στο β’ γύρο

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Δείτε τα τελικά ποσοστά και την εικόνα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

02 Δεκ. 2025 8:37
Pelop News

Με συμμετοχή 13.835 δικηγόρων ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, έπειτα από ολιγόωρη παράταση στη διαδικασία. Στον δεύτερο γύρο, που θα διεξαχθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου, θα αναμετρηθούν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση, η συμμετοχή στον ΔΣΑ κατέγραψε μικρή άνοδο. Φέτος είχαν δικαίωμα ψήφου 1.297 περισσότεροι δικηγόροι, ενώ το 201– προηγούμενη εκλογική διαδικασία– η συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 54,66%.

Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο κ. Αναστασόπουλος συγκέντρωσε 22,49% (3.015 ψήφους), ενώ ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε 18,84% (2.526 ψήφους). Η διαφορά τους ανέρχεται σε 3,65 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν οι υπόλοιποι υποψήφιοι:

  • Μιχάλης Καλαντζόπουλος: 15,42% (2.067 ψήφοι)

  • Αθανάσιος Καμπαγιάννης: 14,59% (1.956)

  • Αλέξανδρος Μαντζούτσος: 13,44% (1.801)

  • Θωμάς Καμενόπουλος: 7,46% (1.000)

  • Αντώνης Αντανασιώτης: 4,23% (567)

  • Θέμης Σοφός: 3,53% (473)

Ο κ. Αναστασόπουλος σε δήλωσή του ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη στήριξη, κάνοντας λόγο για «ισχυρή πλειοψηφία» και τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η «αλλαγή σελίδας» στον ΔΣΑ. Επισήμανε ακόμη ότι η συμμετοχή στέλνει μήνυμα ενότητας και κάλεσε τους δικηγόρους να προσέλθουν εκ νέου στις κάλπες στον επόμενο γύρο.

Ο κ. Κουτσόλαμπρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα δείχνει την ανάγκη για έναν Σύλλογο «ανεξάρτητο και διεκδικητικό». Υπογράμμισε ότι η επόμενη Κυριακή αποτελεί κρίσιμη επιλογή για το μέλλον του ΔΣΑ.

Εκλογές σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, πρώτος αναδείχθηκε ο Ηλίας Κλάπας με 48,38% (657 ψήφοι), ενώ δεύτερος ήρθε ο Πολυχρόνης Περιβολάρης με 24,37% (331 ψήφοι).

Στη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Φιλοκαλιώτης προηγείται με 30,91% (200 ψήφοι) και ακολουθεί η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη με 17,62% (114 ψήφοι).

