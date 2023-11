Δίκτυο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών: Επιστροφή στα φοιτητικά τους χρόνια – Από το 2020 έως σήμερα έχουν εγγραφεί 14.833

Οι καλύτεροι κήρυκες για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι οι απόφοιτοί του. Η προίκα που πήραν μαζί τους περνώντας την έξοδό του και η πορεία τους αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη για το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αριθμεί επισήμως μέχρι στιγμής 14.833 κήρυκες. Τόσοι είναι οι απόφοιτοί του που μέχρι τώρα έχουν γραφτεί και είναι μέλη του μοναδικού σε πανελλαδικό επίπεδο Δικτύου Αποφοίτων.

«Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε να φτιάξουμε αυτό το κοινωνικό δίκτυο των αποφοίτων μας και κυρίως το ότι σήμερα απαρριθμεί χιλιάδες μέλη. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τους νέους φοιτητές μας» σημειώνει ο πρύτανης του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος Χρήστος Μπούρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο, την 01/09/2020 το Δίκτυο των αποφοίτων απαρτιζόταν από 1.400 αποφοίτους που έκαναν την εγγραφή τους. Πλέον, ύστερα από μία εξαιρετικά συντονισμένη προσπάθεια εντοπισμού και εγγραφής των αποφοίτων (νέων και παλαιότερων) του Πανεπιστημίου Πατρών, το δίκτυο αριθμεί σε 14.833 απόφοιτους–μέλη.

Φυσικά πρόκειται για έναν αριθμό, ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται λόγω της εγγραφής νέων μελών μέσω της διαδικασίας την οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει απλοποιήσει, με απόλυτο σκοπό να διευκολύνει όλους τους αποφοίτους να διατηρήσουν στενές σχέσεις με το ακαδημαϊκό τους σπίτι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ

Ενδεικτικά, παραθέτουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα αναφέρει στο δίκτυο ο Γιώργος Δεδούσης, ο οποίος είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και σήμερα καθηγητής Μοριακής Γενετικής-Διατροφογενετικής και αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

«Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι οι ευχάριστες μνήμες των εξαιρετικών δασκάλων που είχαμε τη δεκαετία του ’80. Ορισμένοι από αυτούς μας ενέπνευσαν την αγάπη για την επιστήμη και την έρευνα και τα δικά τους λόγια πέρασαν από τη μία γενιά στην άλλη και μεταφέρονται στους τωρινούς μας φοιτητές/τριες. Οι όποιες αρνητικές συμπεριφορές από μία μειονότητα καθηγητών της εποχής με αναχρονιστικές απόψεις, λειτούργησε θετικά στη δικιά μας σκέψη, για να μην επαναλάβουμε τα λάθη τους. Στο Βιολογικό μπήκα τυχαία, ελλείψει επαγγελματικού προσανατολισμού και ως απόρροια του συστήματος εισαγωγής. Την αγάπησα την επιστήμη, ονειρεύτηκα πειράματα, μαγεύτηκα από τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα το ξανάκανα, πάλι στην όμορφη Πάτρα που παντρεύει τις σπουδές με υπέροχη φοιτητική ζωή. Στιγμές μοναδικές».

Υπενθυμίζουμε επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών επέστρεψαν στην Πάτρα με «όχημα» το Welcome to UP 2023 και διηγήθηκαν την προσωπική τους ιστορία, ανοίγοντας ένα «παράθυρο» στον τρόπο σκέψης και στον προσανατολισμό των πρωτοετών φοιτητών.

Προσκεκλημένοι στην ημερίδα Patra’s University Alumni–Success Stories ήταν οι απόφοιτοι: Eυθυμία Κεφαλαία, αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Φρανκφούρτης, Αναστασία Κυρσανίδη, διευθύντρια Πελοποννήσου-Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος στη MRB Hellas SA και Θωμάς Χαλκίδης, managing director της HELBIO SA.