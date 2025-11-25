Δήλωση Ε9: Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν εκ νέου για τα ακίνητά τους

Οσοι φορολογούμενοι με μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2025, καθώς και όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026 να προχωρήσουν σε αλλαγές στο έντυπο Ε9, που αποτελεί τον οδηγό για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, αποφεύγοντας έξτρα χρεώσεις και περιπέτειες με την εφορία.

Υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 έχουν οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο τρέχον έτος, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, με βάση την οποία θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2026.

Αντίθετα, καμία κίνηση δεν χρειάζεται να κάνουν όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους πέρασαν στο Ε9 αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, τροποποιήσεις στις δηλώσεις Ε9 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 θα πρέπει να κάνουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

-Όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα πάσης φύσεως, όπως κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και άλλες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία της περιουσίας τους. Τα νέα στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου, διογκώνοντας το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

-Όσοι το τρέχον έτος πούλησαν ή μεταβίβασαν στα παιδιά τους ή σε συγγενικά πρόσωπα ακίνητα, και οι οποίοι θα πρέπει να τα διαγράψουν από το έντυπο. Είναι προφανές ότι για αυτούς το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα είναι ελαφρύτερο.

-Όσοι φέτος είχαν μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα, όπως είδος και ποσοστό κυριότητας και επικαρπία.

-Όσοι κατά τη διάρκεια του 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους που δεν οφείλονται σε απόκτηση, όπως η μετατροπή ημιυπαίθριων σε χώρους κύριας χρήσης της κατοικίας, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος, η ανέγερση, η αποπεράτωση και η κατεδάφιση κτίσματος, η αύξηση της επιφάνειας υφιστάμενου κτίσματος με προσθήκες κ.α.

-Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, με δυνατότητα διορθώσεων αναδρομικά από το 2010. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λάθη στην επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο, την παλαιότητα, το είδος των εμπράγματων δικαιωμάτων, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα κενά και ημιτελή κτίσματα και το είδος των κτισμάτων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων «φουσκώνουν» από 20% έως και 90% το ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Η υποβολή της δήλωσης Ε9 πρέπει να γίνει έως 31 Ιανουαρίου 2026. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκκαθάριση και την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο φόρος θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



