Δήμαρχος Γλυφάδας: Κίνδυνος από καλώδια υψηλής τάσης και μπαζώματα στον Υμηττό

Ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων της Άνω Γλυφάδας εκφράζει ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Παπανικολάου, καταγγέλλοντας προβλήματα που προέκυψαν από πρόσφατα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος κάνει λόγο για εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης και σοβαρές παρεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα καλώδια υψηλής τάσης παραμένουν εκτεθειμένα σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, πάνω από την Άνω Γλυφάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές της Μετσόβου και της Ανθέων, γεγονός που –όπως τονίζει– εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι οι εργασίες υπογειοποίησης που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη, σε συνεννόηση με το Δασαρχείο, αλλοίωσαν το έδαφος και συνέβαλαν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων χώματος, λάσπης και φερτών υλικών προς τον αστικό ιστό, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. «Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα και λάσπη στους δρόμους της Άνω Γλυφάδας. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο μπάζωμα παλαιού ρέματος στο Πυρνάρι, όπου, όπως καταγγέλλει, πραγματοποιήθηκε κάθετη επίχωση μεγάλων διαστάσεων για τη δημιουργία δρόμου και τη διέλευση καλωδίων. Όπως υποστηρίζει, το μπάζωμα αυτό βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό και δημιουργεί επιπλέον κινδύνους.

Ο Γιώργος Παπανικολάου ζητά άμεση παρέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της κατάστασης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις με μπαζώματα και μεταφορά χωμάτων. «Υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης και αυτό αυτονόητα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο», επισημαίνει, προαναγγέλλοντας ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για την προστασία της περιοχής και των κατοίκων.

