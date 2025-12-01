Δημήτρης Νατσιός: Σκληρή κριτική από τον πρόεδρο της «Νίκης» σε πολιτικούς – Τι είπε στην «Π» για Παιδεία, Εκκλησία και Ευρώπη, νέες ταυτότητες, πατριωτισμό και φασισμό

Μιλώντας στην «Π», ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, παρουσιάζει μια αιχμηρή αποτίμηση της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής πραγματικότητας, δίνοντας έμφαση στην κρίση της παιδείας και στους κινδύνους που θεωρεί ότι συνεπάγονται οι νέες ψηφιακές ταυτότητες. Δεν διστάζει να ασκήσει σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκαλεί «προδότη της Μακεδονίας» και παρομοιάζει με τον Αντίνοο της «Οδύσσειας», προμηνύοντας -όπως λέει- το πολιτικό του τέλος.

Παράλληλα, επικρίνει τη στάση της Εκκλησίας ως «ανεμική», ενώ αναδεικνύει το Αγιο Ορος ως πρότυπο πνευματικής καθαρότητας και αντίστασης. Διαχωρίζει τον πατριωτισμό από τον φασισμό, αποδομεί την πορεία της Ευρώπης και τονίζει ότι πίστη και παράδοση αποτελούν τον συνεκτικό ιστό του ελληνικού λαού.

Τέλος, εμφανίζεται βέβαιος ότι η «Νίκη» βρίσκεται σε ανοδική πορεία, παρά τις δημοσκοπήσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

-Τι εικόνα έχετε για το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα;

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι παιδεία· είναι μια μορφή συγκεκαλυμμένης καθυπόταξης. Στα σχολικά βιβλία βλέπουμε αναφορές που υπονομεύουν την ιστορική μνήμη, από το «κρυφτήκαμε στα υπόγεια» για το ’40 μέχρι κείμενα που παρουσιάζουν μειωτικά τον Κολοκοτρώνη. Ετσι διαμορφώνεται μια γενιά χωρίς φιλοπατρία και άμυνα σε εθνικές υποχωρήσεις. Η λύση είναι η αναγέννηση μέσα από την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική Παιδεία, τις δύο σημαίες της «ΝΙΚΗΣ».

– Γιατί αντιτίθεστε τόσο έντονα στις νέες ψηφιακές ταυτότητες;

Το ζήτημα δεν είναι τεχνικό· είναι βαθιά ανθρωπολογικό και πολιτικό. Η συγκέντρωση όλων των προσωπικών δεδομένων –-υγείας, οικονομικών, μετακινήσεων- σε ένα σημείο, προσβάσιμο με ένα υπερκλειδί, δημιουργεί ένα σύστημα απόλυτου ελέγχου.

Σκεφτείτε ότι ένας εργοδότης θα μπορεί να απορρίψει έναν υποψήφιο επειδή έχει χρέη σε τράπεζα. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό είναι δυστοπία.

Η Γερμανία, τεχνολογικά κορυφαία χώρα, δεν έχει προσωπικό αριθμό ούτε κάρτα πολίτη. Εμείς γιατί πρέπει να τα δεχτούμε; Πορευόμαστε προς ένα οργουελιανό μέλλον, όπου η ελευθερία -το μέγιστο δώρο του Θεού- τίθεται σε κίνδυνο.

-Πώς αξιολογείτε τη στάση της Εκκλησίας στο ζήτημα;

Επί Σεραφείμ και Χριστοδούλου η Εκκλησία είχε ταχθεί ξεκάθαρα κατά του προσωπικού αριθμού, όμως η σημερινή στάση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι δυστυχώς ανεμική. Το Αγιο Ορος ζητά τουλάχιστον προαιρετική χρήση των νέων ταυτοτήτων -θέση με την οποία συμφωνώ. Δεν χρειαζόμαστε επαναστάτες τύπου ’21, αλλά έντιμους πολιτικούς και έναν Αρχιεπίσκοπο που να εφαρμόζει την Ορθοδοξία στην πράξη.

-Τι σημαίνει για εσάς πατριωτισμός;

Ο πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον φασισμό. Ο φασίστας αγαπά τη δική του πατρίδα και μισεί τις άλλες. Ο πατριώτης αγαπά τη δική του πατρίδα και σέβεται τις υπόλοιπες. Η Ευρώπη σήμερα πληρώνει την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και έχει σαπίσει από τις woke ατζέντες. Εχει χάσει το αξιακό της κέντρο.

-Πώς σχολιάζετε την πορεία της «ΝΙΚΗΣ»;

Οι δημοσκοπήσεις είναι απολύτως αναξιόπιστες και λειτουργούν ως μέσο χειραγώγησης του λαού. Η πραγματικότητα δείχνει άνοδο: μέσα σε δύο μήνες ανοίξαμε γραφεία σε 10 πρωτεύουσες νομών. Αυτό δεν το κάνει κόμμα που φθίνει.

– Τι απαντάτε για πολιτικά πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς;

Ο κ. Τσίπρας είναι ο «προδότης της Μακεδονίας». Τιτλοφόρησε το βιβλίο του «Ιθάκη», αλλά στην «Οδύσσεια», ο Αντίνοος ήταν ο πρώτος μνηστήρας που σκότωσε ο Οδυσσέας· το όνομα σημαίνει «αυτός που είναι ενάντια στη λογική». Εκεί βλέπω και το δικό του πολιτικό μέλλον: στον σκουπιδοκάδο της ιστορίας. Οσο για τον κ. Σαμαρά, έχει κυβερνήσει ως μνημονιακός πρωθυπουργός· δοκιμάστηκε και απέτυχε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει τη «ΝΙΚΗ».

«Να κυβερνηθεί ο τόπος από Ορθόδοξους κυβερνήτες»

«Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο φρενοκομείου ως Ευρώπη». Ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, δεν έκρυψε τους προβληματισμούς του, μιλώντας στον εκδότη της «Πελοποννήσου» Θεόδωρο Λουλούδη και σε στελέχη του δημοσιογραφικού Οργανισμού, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της «Π».

«Δείτε την Ιστορία. Ποιος τα έβαλε με τη Ρωσία στο παρελθόν και δεν έπαθε ζημιά. Οι Ευρωπαίοι θέλουν πόλεμο, αλλά με αυτό που κάνουν θα καταστραφούν» σχολίασε ο Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης: «Οι Στάρμερ και Μακρόν φέρονται ως ανόητοι. Το ίδιο και ο Μερτς. Οι Γερμανοί όταν πιέζονται βαδίζουν σαν τις χήνες. Θυμηθείτε τι έγινε επί Χίτλερ. Δεν είχε μετατρέψει τότε όλα τα εργοστάσια σε πολεμική βιομηχανία; Ολοι τους ακούν αυτά που τους λέει ο πολεμοχαρής Ρούτε. Ο μόνος κυματοθραύστης για την παγκόσμια ειρήνη είναι ο Τραμπ. Οι παλιοί έλεγαν ότι όταν μυρίζει μπαρούτι δεν ρίχνεις σπίθα».

Σε ό,τι αφορά τον στόχο της Νίκης, ο Δ. Νατσιός ήταν κατηγορηματικός: «Αποστολή της Νίκης είναι να κυβερνηθεί η χώρα και πάλι από Ορθοδόξους ηγέτες. Οχι από θρησκόληπτους, αλλά από έντιμους, θεοσεβείς και ειλικρινείς ανθρώπους».

Τέλος, ο Δ. Νατσιός έκανε ένα σχόλιο και για τη συνάντηση του πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα. «Για εμάς είναι σαν να συναντήθηκε ένας πολιτικός ηγέτης με έναν θρησκευτικό. Δεν αναγνωρίζουμε τον Παπισμό. Είναι αίρεση. Και το Βατικανό ένα κράτος. Εμείς θεωρούμε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας».

Ο εκδότης της «Π» Θ. Λουλούδης παρέδωσε ως δώρο στον Δημήτρη Νατσιό ένα αυθεντικό φύλλο της εφημερίδας, το οποίο εκδόθηκε την ημερομηνία γέννησης του επικεφαλής της Νίκης. Η κίνησε συγκίνησε τον αρχηγό της Νίκης και υποσχέθηκε ότι θα κοσμεί τα γραφεία του κόμματος σε περίοπτο χώρο στη Βουλή.

