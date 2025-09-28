Δημήτρης Νατσιός στην «Π»: «Μην πάρει κανείς Προσωπικό Αριθμό»

Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στην «Π», επέκρινε σφοδρά τις κυβερνητικές πρακτικές και έκανε ειδική αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για συγκάλυψη σκανδάλων και έλλειψη λογοδοσίας.