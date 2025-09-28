Δημήτρης Νατσιός στην «Π»: «Μην πάρει κανείς Προσωπικό Αριθμό»
Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στην «Π», επέκρινε σφοδρά τις κυβερνητικές πρακτικές και έκανε ειδική αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για συγκάλυψη σκανδάλων και έλλειψη λογοδοσίας.
Ο κ. Νατσιός έθεσε με έντονο τρόπο το θέμα του Προσωπικού Αριθμού, τον οποίο θεωρεί επικίνδυνο για τις ελευθερίες των πολιτών. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Η καθιέρωση ενός μοναδικού αριθμού για κάθε πολίτη, που θα συνδέεται με όλες τις διοικητικές και οικονομικές συναλλαγές του, ισοδυναμεί με την πλήρη ηλεκτρονική φακέλωση.
Πίσω από τη ρητορική περί “απλοποίησης” και “εκσυγχρονισμού” κρύβεται ένα σχέδιο απόλυτου ελέγχου, όπου το κράτος θα μπορεί να γνωρίζει τα πάντα: από τις οικονομικές συναλλαγές και τις υγειονομικές πληροφορίες, μέχρι τις κοινωνικές δραστηριότητες και τις προσωπικές επιλογές. Η ελευθερία δεν χάνεται απότομα, αλλά βήμα-βήμα. Ο προσωπικός αριθμός ανοίγει τον δρόμο σε μια κοινωνία ψηφιακού ολοκληρωτισμού».
Ο πρόεδρος της «Νίκης» δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές ανησυχίες, αλλά κάλεσε ρητά τους πολίτες να μην αποδεχθούν τον «Προσωπικό Αριθμό»: «Η αντίσταση πρέπει να εκφραστεί άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολο να ανατραπεί ένα σύστημα που θα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής. Η συγκέντρωση τόσο πολλών δεδομένων σε μια “ψηφιακή ταυτότητα” εγκυμονεί και τεράστιους κινδύνους ασφαλείας, από τη στιγμή που καμία τεχνολογία δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία απέναντι σε παραβιάσεις και κακόβουλες χρήσεις. Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, και όχι να τον υποτάσσει. Η κυβέρνηση, πίσω από το επιχείρημα της “διευκόλυνσης του πολίτη”, επιδιώκει στην πραγματικότητα απόλυτο έλεγχο της κοινωνίας».
Δημογραφικό: «Παιδιά και Παιδεία»
Μιλώντας για το δημογραφικό πρόβλημα, το χαρακτήρισε «ωρολογιακή βόμβα» για την ελληνική κοινωνία: «Η Ελλάδα χρειάζεται παιδιά και παιδεία. Χωρίς νέες γενιές και χωρίς σωστή εκπαίδευση, η χώρα δεν έχει μέλλον».
Οι βασικές του προτάσεις περιλαμβάνουν:
Κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα οικογενειακά επιδόματα, ώστε η στήριξη να είναι καθολική, αύξηση του επιδόματος παιδιού σε τουλάχιστον 200 ευρώ ανά παιδί, ειδικά κίνητρα για ζευγάρια χωρίς παιδιά, ώστε να αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Χρηματοδότηση όλων αυτών των μέτρων μέσα από εθνικούς πόρους και τα κέρδη των τραπεζών, και όχι με νέους φόρους ή δανεισμό.
Εξωτερική πολιτική και Τουρκία: «Μολών Λαβέ»
Αναφερόμενος στα Eλληνοτουρκικά, ο Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποτέλεια και ενδοτικότητα. Για τη «Νίκη», η Ελλάδα πρέπει να πάψει να «ζητιανεύει» διεθνή στήριξη και να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Τόνισε την ανάγκη για «άμεση εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων ως πηγή εθνικής ισχύος και ενεργειακής ανεξαρτησίας. Ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων, με το ιστορικό σύνθημα “Μολών Λαβέ” να συμβολίζει την αποφασιστικότητα να μην παραχωρηθεί ούτε σπιθαμή. Σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα στην οριοθέτηση της ΑΟΖ».
Διαφθορά και Δικαιοσύνη
Στο ζήτημα της διαφθοράς, ο κ. Νατσιός επέκρινε σφοδρά τις κυβερνητικές πρακτικές και έκανε ειδική αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για συγκάλυψη σκανδάλων και έλλειψη λογοδοσίας. Υποστήριξε ότι η εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών σε υποθέσεις που μένουν χωρίς διαλεύκανση αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
