Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό: Μόνο λάθη έκανα σε ό,τι αφορά την υγεία μου

«Τη ζωή τη βλέπω διαφορετικά πια. Πέρα από εγωιστές είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι, κάποια πράγματα τα έχουμε ως δεδομένα. Μόνο λάθη έκανα σε ό,τι αφορά την υγεία μου», εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου.

03 Ιαν. 2026 15:09
Pelop News

Μέσα από μία άλλη οπτική βλέπει ο Δημήτρης Σταρόβας τη ζωή μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2024. Μέχρι τότε, όπως είπε ο μουσικός και τραγουδιστής, δεν πρόσεχε καθόλου την υγεία του, ενώ υποστήριξε πως ήταν αγνώμων και θεωρούσε δεδομένα όσα είχε.

«Τη ζωή τη βλέπω διαφορετικά πια. Πέρα από εγωιστές είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι, κάποια πράγματα τα έχουμε ως δεδομένα. Μόνο λάθη έκανα σε ό,τι αφορά την υγεία μου», εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στην επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι, ανέφερε πως στην αρχή η απογοήτευσή του ήταν τόσο μεγάλη που είχε πει στον Αλέξανδρο Ρήγα να μην προχωρήσουν με τη συνεργασία τους. «Στην αρχή είχα ενδοιασμούς και αναστολές, γιατί ακόμα δεν μπορώ να παίξω θέατρο και μουσική όπως θα ήθελα. Στην πρώτη πρόβα είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα, “βρες κανέναν άλλον”, απογοητεύτηκα», μοιράστηκε.

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύντροφό του, που του στάθηκε σαν βράχος, αλλά και στους φίλους του που τον βοήθησαν οικονομικά. «Η σύντροφός μου παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, από τη μία είναι η Άννα και από την άλλη όλοι οι άλλοι. Ήταν βράχος δίπλα μου, όπως και πολλοί άλλοι, ανέλπιστα. Στην περιπέτεια της υγείας μου ήταν όλοι δίπλα μου, ψυχικά και οικονομικά, γιατί ήμουν επί ενάμιση χρόνο ήμουν άνεργος με υποχρεώσεις που τρέχανε», σημείωσε.

