Δήμος Αιγιαλείας: Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία στις αρχές Ιανουαρίου

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από Παρασκευή 2 Ιανουαρίου έως Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.

Οι συναλλαγές με το κοινό θα επαναληφθούν κανονικά από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



