Δήμος Αιγιαλείας: Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία στις αρχές Ιανουαρίου

Οι συναλλαγές με το κοινό θα επαναληφθούν κανονικά από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

30 Δεκ. 2025 15:32
Pelop News

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από Παρασκευή 2 Ιανουαρίου έως Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση.

