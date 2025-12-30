Δήμος Αιγιαλείας: Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία στις αρχές Ιανουαρίου
Οι συναλλαγές με το κοινό θα επαναληφθούν κανονικά από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.
Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από Παρασκευή 2 Ιανουαρίου έως Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.
Οι συναλλαγές με το κοινό θα επαναληφθούν κανονικά από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.
Ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News